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    8 февраля 2006

    Intel обещает ноутбуки Santa Rosa в марте 2007 года:

    22:40

    ARM совместно с Philips разработали асинхронный процессор ARM996HS:

    21:02

    В распоряжении корейских метеорологов - самая быстрая в мире система для предсказания погоды на базе суперкомпьютера Cray X1E:

    20:34

    Разработан лазерный проектор, создающий объёмные фигуры в воздухе:

    20:30

    Графический процессор NVIDIA Quadro NVS 110M для бизнес-ноутбуков:

    20:06

    Одночиповый 802.11n-адаптер Intel для «Святой Розы»:

    19:55

    Cерия RoHS-совместимых продуктов Apacer:

    17:46

    A4Tech: клавиатура с IP-телефоном:

    17:45

    Xeon LV на ядре Sossaman - уже в этом квартале:

    17:04

    Blizzard выпустила Universal-версию WoW:

    15:45

    Решение проблемы шумящего кулера 7800GT:

    15:01

    Чипсет для организации сети, которую человек носит на себе:

    14:36

    Philips: первый рабочий образец пластикового RFID-чипа:

    14:30

    Новая платформа AMD будет показана в марте:

    14:11

    Представлен прототип гибкого цветного AMOLED-дисплея:

    13:40

    Blueye – новая Bluetooth-гарнитура для мобильного и iPod:

    13:35

    Начались продажи видеокарт на базе графического процессора S3 Graphics Chrome S27:

    12:20

    Тенденции рынка памяти: темпы роста цен увеличиваются:

    12:00

    Рынок жёстких дисков в 2005 году:

    11:56

    iCradle – очередная док-станция для iPod:

    11:40

    Corning: спрос на телевизионные ЖК-панели обусловит рост рынка стеклянных подложек и дальнейшее снижение цен:

    11:39

    Чистильщики: CCleaner v.1.27.255 Beta:

    11:30

    Новые подробности о процессоре IBM Power6:

    11:21

    Резервное копирование: Backup4all v.3.0:

    11:00

    Восемь портов в одной микросхеме - контроллер OX16PCI958 для шины PCI:

    10:42

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 Technology Preview:

    10:30

    Вышла Мак-версия Maxdox Mobile Publisher:

    10:30

    IBM и Freescale займутся развитием архитектуры Power вместе:

    10:06

    Разгон: ClockGen v.1.0.4.1:

    10:00

    Диагностика: FreeMeter v.2.8.2 Build 161:

    09:30

    Обозначения новых процессоров Intel Merom и перспективы перехода на 45-нм технологию:

    09:29

    NEC на ISSCC: оптика и электроника на благо СБИС:

    09:27

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Preview 2:

    09:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.4.0:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 февраля):

    08:00

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