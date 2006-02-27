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    27 февраля 2006

    ViviCam 5150s, 6150s и 8600s: компактные фотокамеры Vivitar:

    19:12

    SanDisk: анонс новых карт памяти:

    19:00

    Apple продемонстрирует Intel-версию Aperture 1.1:

    17:14

    HP Photosmart Pro B9180 - ваши фотографии увидят в 2206-м:

    16:54

    PictSync составит компанию PictBridge:

    15:46

    Вторая редакция AOpen MiniPC - размером с коробку CD:

    15:39

    Mus2 - мышь-курсор от Лебедева:

    15:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (8 неделя 2006 года):

    14:25

    Утилиты: MakeVM v.1.0.0.1:

    14:00

    DMC-L1: первая зеркальная камера Panasonic:

    13:41

    Утилиты: UFS Explorer v.1.3.2:

    13:35

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.4:

    13:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (24/02/06):

    12:45

    Lenovo: бронзовый призер прошлого года:

    12:27

    CMO демонстрирует QuadHDTV-дисплей и готовится к его продажам:

    12:22

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.1.5:

    12:20

    PMA 2006: сюрпризы от Pentax:

    11:57

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.4.1:

    11:55

    Безопасность: Arovax Shield v.1.2.346:

    11:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.3.6:

    11:05

    Утилиты: PECompact v.2.78 RC1:

    10:40

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.08:

    10:15

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.2 Build 947 RC1:

    09:50

    Sigma: сразу пять объективов для стандарта 4/3:

    09:35

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.71.03:

    09:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.2 Build 428 Beta:

    09:05

    Диагностика: NextSensor v.1.0.1.0 Build 0225 Final:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 февраля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 февраля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 февраля 2006 года):

    08:00

    У AMD уже есть оружие против Woodcrest?:

    06:00

    DaVinci – теперь в цифровых камерах:

    03:03

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