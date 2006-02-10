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    10 февраля 2006

    Samsung начинает распространение тестовых приводов Blu-ray в Европе:

    23:03

    Spansion бьет рекорды Intel по поставкам NOR флэш-памяти в четвертом квартале. Планы компаний и тенденции рынка:

    21:29

    Skype VoIP-мыши производства Sysgration:

    20:59

    Steinberg выпускает стандарт VST 2.4 с поддержкой 64-битной точности и 64-битных ОС:

    20:08

    Digimax L60 и L85: две стильные фотокамеры от Samsung:

    19:54

    Linksys: новая линейка Wireless-G устройств RangeBooster:

    17:15

    Intel старается ускорить переход на двухъядерные процессоры, снижая цены:

    17:10

    Alcatel и Samsung объединят усилия в работе над WiMax :

    17:05

    SiGe: антенна к 77 ГГц-чипу прилагается:

    16:41

    Skype теперь и через Bluetooth 2.0. Версия TRENDnet:

    16:20

    Enfora EDG0200 - EDGE-модем для разъема PCMCIA:

    16:12

    Так ли эффективно пассивное охлаждение памяти? Выводы инженеров Corsair:

    14:40

    SanDisk вместо Creative:

    14:10

    Apple обновляет Backup:

    13:05

    Добро пожаловать в матрицу: новый процессор Renesas:

    12:46

    RX - гуманоид с «восточным лицом»:

    12:46

    iSuppli о текущем состоянии и перспективах рынка NAND-флэш:

    12:41

    Plextor осваивает новое направление бизнеса:

    12:35

    FireWire Depot представила новые дисковые корзины:

    12:10

    SanDisk потратит еще миллиард долларов на новую фабрику по производству флэш-памяти:

    11:52

    SiS представляет семейство чипсетов для AMD Socket AM2:

    11:47

    Поставки MacBook Pro: первый тревожный звонок:

    11:05

    Postal 2 пополняет игротеку для Mac Intel:

    10:25

    Sting 919 - 19" cуперноутбук WidowPC c поддержкой SLI режима!:

    09:21

    МХМ - мобильный стандарт для видеоадаптеров или уже не только?:

    08:01

    BIOSTAR - выпуск системной платы TForce4 U775 на NVIDIA C19 Ultra:

    06:45

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