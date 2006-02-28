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    28 февраля 2006

    Leica объявляет о поддержке стандарта 4/3 и представляет объектив D Vario-Elmarit 14-50 mm F2.8-F3.5 ASPH:

    17:33

    Zenview Command Center Elite - монитор из шести 24" экранов:

    17:15

    AOpen G325 - корпус для игроков и не только:

    16:30

    Adobe сообщает о сотне тысяч загруженных копий Lightroom:

    16:14

    BT RIGHTreader - первый сканер для радиочастотной идентификации с Bluetooth:

    16:06

    Sharp: ЖК-панели будут лучше, больше и дешевле:

    16:02

    Ситуация с HDCP-совместимостью видеокарт словами Sapphire:

    15:51

    Vidicode FeaturePhone 175: пишем телефонные разговоры на CD:

    15:40

    Модули памяти OCZ PC-4000 EL DDR Platinum XTC объёмом 1 Гб с низкими таймингами и парные комплекты из них:

    14:50

    NEC представляет референс-дизайн Wireless USB:

    14:41

    Sigma APO 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM: светосильный зум-объектив для макросъемки:

    14:10

    Обновленный Corel Painter сможет работать на процессоре Intel:

    14:10

    Adobe анонсировала Photoshop Elements 4.0 for Mac:

    14:02

    IM Flash: скрытые подробности:

    13:53

    Новые подробности о Native Instruments KORE: концепция "единого интерфейса":

    12:06

    Диагностика: BGEye v.1.35:

    11:55

    Мультимедиа: Reaper v.0.82:

    11:30

    Настройщики: GameGain v.2.27.2.2006:

    11:05

    Настройщики: Throttle v.6.27.2.2006:

    10:40

    Настройщики: SuperRam v.5.27.2.2006:

    10:15

    Настройщики: PCMedik v.6.27.2.2006:

    09:50

    Настройщики: PCBoost v.3.27.2.2006:

    09:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.546 Beta:

    09:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.13 Experimental:

    08:45

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8238:

    08:30

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.67:

    08:15

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.2.127-25022006 Unstable:

    08:00

    Многофункциональное микроядро с малым энергопотреблением для перепрограммируемых аналоговых RF-процессоров и цифровых ASIC:

    00:53

    TRENDnet: 1 комплект периферии одновременно для двух ПК :

    00:04

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