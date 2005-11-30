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    30 ноября 2005

    DVD R5: фильм «Из-за Винн Дикси»:

    20:46

    Alcatel выпускает серию OmniSwitch 9000 для 10 Гбит/с сетей:

    17:21

    Igloo 5700 – лучший кулер от GlacialTech для LGA775:

    14:37

    Apacer: USB "флэшка" 200х - Handy Steno HT203:

    13:50

    Broadband Tuner – утилита настройки высокоскоростных соединений:

    12:55

    NEC предлагает аппаратный ускоритель обсчёта молекулярных взаимодействий:

    12:37

    Nokia 9300i или сколько нужно заплатить за поддержку Wi-Fi?:

    12:35

    Пульт управления и корпуса от Thermaltake для «цифрового дома»:

    12:23

    Sony: новые МР3-плееры NW-E305 и NW-E407 :

    12:16

    Выпущен Firefox 1.5:

    12:10

    Антивирусы: F-Prot v.3.16d:

    11:55

    Утилиты: Active@ File Recovery for Windows v.7:

    11:30

    Опубликованы первые снимки системы охлаждения Quad:

    11:05

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.5:

    11:05

    Mio A700: компактный смартфон с поддержкой GPS:

    10:48

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.05:

    10:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (Updated):

    10:15

    Вышел Security Update 2005-009:

    10:10

    Резервное копирование: SyncBack v.4.06.0:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.5:

    09:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.0:

    09:05

    Программирование: PHP v.5.1.1:

    08:45

    Утилиты: ExperTool v.3.35 для видеоадаптеров Gainward:

    08:30

    Обновление прошивки для приводов Samsung модели SH-W162L:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 ноября):

    08:00

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