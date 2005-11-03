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    3 ноября 2005

    Nokia N80: смартфон для цифрового дома с поддержкой технологии UPnP:

    18:50

    AOpen выпускает mini PC: MP915-P и MP915-C :

    18:07

    Tiger K8WE (S2877): двухпроцессорная системная плата для Opteron 200:

    15:58

    Бесшумный Radeon 1600XT от ASUS - EAX1600XT SILENT/TVD/256M:

    15:51

    XIO2000: PCI Express-PCI мост TI:

    15:24

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.3:

    14:50

    Диагностика: EF System Monitor v.3.10:

    14:25

    Apple выпуcтила AirPort Update 2005-001 :

    14:10

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.3.2:

    14:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.1.7 Beta:

    13:35

    Опубликованы первые фотографии нового iTunes-телефона Motorola :

    13:25

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.4:

    13:10

    RD480 Neo2: системная плата MSI с поддержкой CrossFire:

    12:54

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.50.14323:

    12:45

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.27:

    12:20

    Kingmax планирует выпустить 2-Гбайт SO-DIMM DDR2-533:

    12:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (02/11/05):

    11:55

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.7.10.17:

    11:30

    Мультимедиа: JetAudio v.6.2.4:

    11:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 RC1:

    10:40

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Final:

    10:15

    FTP-серверы: Serv-U v.6.1.0.4:

    09:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.2.4:

    09:25

    iKey – компактный рекордер для iPod :

    09:15

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.22:

    09:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.66 Beta:

    08:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    08:30

    Обновление СУБД iList Studio:

    08:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов MSI:

    08:15

    Acer Aspire L200: WMCE2005-ПК толщиной 53 мм:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 ноября):

    08:00

    M-Audio ProjectMix I/O - многофункциональная управляющая панель с моторизированными фейдерами:

    02:47

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