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    17 ноября 2005

    Новая серия мониторов XEROX: XAP-172i и XAP-192i:

    23:38

    GIGABYTE: графический ускоритель GV-RX13P256D на базе процессора ATI Radeon X1300:

    23:26

    Устранена несовместимость NVIDIA с The Sims 2 в OS X 10.4.3:

    16:11

    Обновление фильтра SpamSieve:

    15:52

    VDI выводит принципиально новый коробочный продукт ClaraBridge Document Analytics:

    15:40

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (45 неделя 2005 годя):

    15:15

    Panda Software: технология TruPrevent блокирует проникновение вирусов через анти-пиратскую систему Sony:

    14:50

    PenReader на службе у государства:

    14:25

    Объектив Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC - теперь и для ЦФК Konica Minolta :

    14:23

    Новое беспроводное решение от QuickerTek:

    14:10

    P5WDG2-WS: системная плата ASUS на i975X:

    14:02

    Panda Software: сообщает о распространении новых червей семейства Sober: AC, AD и AE.:

    14:00

    ПДУ Harmony от Logitech: расширенные возможности управления для Xbox 360:

    13:50

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.2.0.415:

    13:35

    F-Control Audio FCA202 — FireWire аудио-интерфейс от Behringer для мобильного использования:

    13:33

    Motorola планирует обновить линейку ROKR:

    13:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.07:

    13:10

    Прототип ноутбука стоимостью всего $100 представлен на Всемирном информационном саммите в Тунисе:

    12:47

    Утилиты: PECompact v.2.66:

    12:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.1.8 Beta:

    11:55

    Новая утилита от Unsanity:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.3:

    11:30

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.17:

    11:05

    Lexmark X8350: производительное МФУ для сектора SOHO:

    11:03

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.23:

    10:40

    KVM MasterConsole IP от Raritan теперь работают через сеть:

    10:37

    Утилиты: Asterisk Key v.7.5 Build 1787:

    09:50

    Аквариус о специализированных терминальных решениях:

    09:37

    Transcend представляет модули регистровой памяти 1GB DDR400 ECC высотой 0,72":

    09:37

    Безопасность: WinPatrol v.9.8.0.0:

    09:25

    Запись: CopyToDVD v.3.1.2:

    09:15

    Настройщики: StyleXP v.3.1.4:

    09:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.54.16342:

    08:45

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.89.v2.21 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Запись: Virtual CD v.7.1.0.1:

    08:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.112 Final:

    08:00

    BenQ: новый ноутбук - Joybook 5200G:

    06:55

    Профессиональная звуковая карта ESI MAYA44 - качественный ремейк в стиле Juli@:

    01:23

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