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    18 ноября 2005

    Микролинзы избавят от нечетких снимков :

    19:24

    Fujitsu MB88387: мультимедиа в автомобиле по каналам 1394b:

    16:45

    Компания Leadtek анонсирует WinFast PX7800 GTX TDH MyVIVO Extreme 512 Мб:

    16:11

    Firefox 1.5 – долгий путь к финалу:

    15:50

    M18: новая флэш-память Intel для мобильных телефонов:

    15:19

    Хотите флэш-память? Купите DRAM!:

    14:33

    GSmart-S50 - недорогая цифровая фотокамера от Mustek:

    14:29

    Panda Software: 350 обликов пяти червей Sober:

    14:25

    Lenovo будет использовать технологии Intel для управления ПК:

    14:24

    Безопасность: SpyRemover v.2.46:

    14:00

    Утилиты: Easy DVD Clone v.3.0.9:

    13:35

    Первый апдейт FrontRow:

    13:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.5.7:

    13:10

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.54.16552:

    12:45

    DVD Next – альянс Sony и NEC:

    12:37

    Обновился Web-браузер OmniWeb :

    12:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.2.1 Beta 3:

    12:20

    Интернет и сети: Google Toolbar v.3.0.128.1:

    11:55

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.1.3.789:

    11:30

    Transcend 80x miniSD: теперь до 1 Гбайт:

    11:23

    Выпущена демо-версия Rhem 2:

    11:15

    Антивирусы: Symantec Backdoor.Ryknos Removal Tool v.1.2.0:

    11:05

    Безопасность: SpyStopper v.4.01:

    10:40

    Sonnet расширяет список совместимых с PodFreq плееров Apple:

    10:40

    Infineon планирует переход на техпроцесс 65 нм и реструктуризацию бизнеса:

    10:37

    Настройщики: RegSnap v.5.8.1920:

    10:15

    Zigview-R - многофункциональный цифровой видоискатель от Seculine:

    10:11

    Неофициальные драйверы ForceWare v.82.04 для видеокарт NVIDIA:

    09:50

    Чистильщики: HDCleaner v.2.362:

    09:25

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.57:

    09:05

    Официальные драйверы для AC97-кодеков C-Media CMI-8788:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    08:00

    Mindspeed и Jungo предлагают масштабируемую сетевую платформу для офиса:

    07:00

    Oki Electric лицензирует технологии ARM для использования в бытовой технике и автомобилях:

    06:30

    Ловись, рыбка, большая и маленькая!:

    06:00

    SIA, iSuppli, Gartner и Semico не сомневаются в светлом будущем:

    00:01

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