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    15 ноября 2005

    Toshiba - Gigabeat MP3-плеер с 1,1"-экраном:

    19:36

    RedleX выпускает Mellel 2.0:

    18:50

    Первая сборка OS X 10.4.4 за пределами Купертино:

    18:10

    Intel начинает поставки 672 и 662 процессоров:

    15:52

    Pro Tools M-Powered 7 поступает в продажу:

    15:05

    Два Xserve-кластера вошли в двадцатку суперкомпьютеров мира:

    14:45

    NVIDIA GeForce 7800 GTX 512: больше, быстрее… и дороже!:

    13:29

    Новая подставка-док от TEN Technology:

    13:25

    Утилиты: Unlocker v.1.7.5:

    13:00

    Apple ищет третьего поставщика флэш-памяти:

    12:50

    В жестких дисках Samsung Electronics SpinPoint T133 и M60 используется TMR:

    12:43

    SLI: 32х, 64х – кто больше?:

    12:27

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.116.278:

    12:00

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.1.278:

    11:00

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte модели GV-RX55256D:

    10:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Nec:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    08:00

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