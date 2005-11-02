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    2 ноября 2005

    Бюджетные модули памяти SO-DIMM Kingmax для ноутбуков Sonoma:

    23:50

    Ricoh 480W: большой формат:

    18:40

    LG GSA-2166D: внешний всеформатный DVD-привод с поддержкой LightScribe:

    18:06

    Новый ноутбук BenQ - Joybook S53W :

    16:59

    USRobotics выпускает SKYPE-совместимый телефон - USR9600:

    16:13

    GA-8I945P-G-RH: RoHS-плата для Pentium:

    15:24

    DRAMeXchange: сезонная лихорадка затронула лишь рынок флэш-памяти:

    15:04

    Fujitsu - в роли нового производителя графических чипов S3 Graphics:

    14:13

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.55:

    13:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 31:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.2:

    12:20

    Настройщики: WinXP Manager v.4.94:

    11:55

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.4.146:

    11:30

    Настенное крепление для Mac Mini от Hubbell:

    11:25

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.4.4.1.935:

    11:05

    Настройщики: nLite v.1.0 RC2 (Updated):

    10:40

    Настройщики: nVHardPage SE v.3.2:

    10:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.1.8 RC1:

    09:50

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.64:

    09:25

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.1.2:

    09:05

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5 Build 0311 Final:

    08:45

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.8.5 (6.4.8.4 Rus) Official:

    08:30

    Российский видеорекордер на флэш-памяти:

    08:30

    Игра Zoo Tycoon 2 теперь на Mac OS X:

    08:25

    Программирование: PHP v.4.4.1:

    08:15

    Aspyr адаптирует игру Call of Duty Deluxe для Mac OS X:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    08:00

    Уточненные планы Intel:

    07:45

    Pretec - находка для шпиона:

    07:15

    Paxville MP: Intel пускает волну раньше срока:

    06:45

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