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    4 ноября 2005

    Стали известны цели Samsung Electronics:

    21:23

    Швейцарский нож пополнился функцией MP3-проигрывателя:

    20:37

    ЖК-мониторы с сенсорными экранами NEC AccuSync LCD 52V и 72V:

    20:15

    S3 Graphics выпускает серию чипов Chrome S20 для шины PCI Express:

    20:06

    Panda WebAdmin предлагает компаниям удаленно управляемую антишпионскую защиту:

    19:00

    Мобильные телефоны скоро будут знать своих владельцев в лицо:

    18:35

    Trend Micro: PC-cillin Internet Security 14:

    18:10

    Panda Software: утилита для уничтожения троянца Mitglieder.FK:

    17:45

    "Лаборатория Касперского": начинается бета-тестирование Антивируса КасперскогоR 5.5 для Microsoft ISA Server 2004 Enterprise Edition:

    17:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.4.147:

    16:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.04:

    16:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.50 (Updated):

    16:05

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.2.4.4.0:

    15:40

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.3.0:

    15:15

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.90:

    14:50

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0 Beta 5:

    14:25

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.6.25:

    14:00

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.0.1.288:

    13:35

    Утилиты: Perfect Keyboard v.6.25:

    13:10

    Nikon представляет 10,2-Мп цифровую камеру D200 Digital SLR :

    12:55

    Утилиты: ClickyMouse v.6.25:

    12:45

    Безопасность: SpyRemover v.2.45:

    12:20

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (03/11/05):

    11:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.23.3:

    11:30

    Утилиты: AltDesk v.1.6 Final:

    11:05

    Утилиты: Partition Logic v.0.58:

    10:40

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.50.14568:

    10:15

    Nokia N92: мобильный телефон-телевизор:

    10:03

    Тестовые приложения: Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) v.2.00:

    09:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.36:

    09:25

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.8:

    09:05

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.10:

    08:45

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Nec:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 ноября):

    08:00

    Belkin анонсировала новые аксессуары для iPod 5G и iPod nano:

    04:25

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