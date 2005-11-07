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    7 ноября 2005

    Albatron PX915P-2V - системная плата под 64-бит процессоры Intel:

    21:42

    ADAM Audio System 1-10 - младшие мониторы плюс сабвуфер по умеренной для ADAM цене:

    20:13

    AeroFONE: однокристальная основа телефонов GSM/GPRS:

    18:17

    Мониторы ближнего поля E-MU PM5 - недорогая компактная модель, первый опыт E-MU на рынке акустики:

    17:36

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.05:

    17:20

    Настройщики: Super Utilities v.5.9:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2140 Beta:

    16:30

    Утилиты: IconChanger v.3.5:

    16:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (05/11/05):

    15:40

    Настройщики: Fasterfox v.0.8.0:

    15:15

    Накопители Seagate Momentus - в компьютерах Alienware:

    14:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.6 RC2:

    14:50

    Микросхема от Epson для перевода текста в речь:

    14:37

    Продукт с CrossFire от компании MSI - RD480 Neo2:

    14:34

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5 RC1:

    14:25

    Производители страдают от недостатка графических процессоров ATI:

    14:17

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.4.1:

    14:00

    Состоялся релиз Heart of Iron II:

    13:55

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:35

    Утилиты: RegCool v.3.105:

    13:10

    Настройщики: nLite v.1.0 RC3:

    12:45

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.51.14323:

    12:20

    Выпущена русская версия iTunes 6.0.1:

    12:05

    Утилиты: CyberShredder v.1.10:

    11:55

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.7:

    11:30

    Nexperia 5210: третье поколение EDGE-платформ Philips:

    11:19

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.1.0 Build 1102 Beta:

    11:05

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.254:

    10:40

    Вышло обновление для ПО AirClickUSB:

    10:35

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.1 Build 1105 R2:

    10:15

    ОС: FreeBSD v.6.0 Final:

    09:50

    Неофициальные драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 октября по 6 ноября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 октября по 6 ноября 2005 года):

    08:15

    Обнаружены уязвимости в QuickTime Player:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 октября по 6 ноября 2005 года):

    08:00

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