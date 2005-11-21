  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 ноября 2005

    Intel убеждает Apple покупать у себя флэш-память:

    21:07

    Imation готовится к выпуску дисков HD DVD и Blu-ray :

    19:52

    Технология Serial ATA может выйти на новый уровень:

    19:23

    NAND-чипы для Apple – сделка стоимостью 1,25 миллиарда :

    19:20

    Кулер ASUS Silent Square обеспечивает эффективное охлаждение процессоров AMD и Intel :

    19:16

    «Гоночные» диски Seagate:

    19:15

    Samsung продолжит наращивать производство микросхем памяти:

    18:54

    Media Buddy - недорогой портативный накопитель для хранения цифровых фотографий от Digital Foci:

    17:23

    Выпущена новая версия Safari Extender:

    16:45

    TiVo: поддержка плееров Apple и забытые "макинтоши":

    16:10

    Corsair расширяет линейку продуктов Voyager - 4 Гб Ultra-Durable USB 2.0 :

    15:54

    VIA начинает поставки чипсета P4M900 под P4:

    14:51

    Настройщики: aTuner v.1.9.34.7803:

    14:50

    Spansion демонстрирует возможности ORNAND на 3G World Congress:

    14:25

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.0.2 Beta:

    14:25

    Резервное копирование: SE Backup v.1.0:

    14:00

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Build 6685:

    13:35

    Настройщики: BeFaster v.3.6:

    13:10

    Dell Dimension 3100C: slim-BTX ПК для «цифрового дома»:

    12:54

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.54.15832:

    12:45

    ASUSTeK Computer размножается почкованием?:

    12:39

    Утилиты: FlashDesktop v.4.011:

    12:20

    Видеоадаптер Walton Chaintech SE68GS поддерживает SLI:

    11:55

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.8.80 Platinum (Updated):

    11:55

    Производители памяти продолжают снижать цены на DDR2:

    11:38

    Steinberg Nuendo обновляется до версии 3.2, с существенными улучшениями:

    11:31

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.3.6:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.5.8:

    11:05

    Macworld Lab тестирует Power Mac G5 Quad :

    10:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.1.0 Build 1119 Beta:

    10:40

    Тестовые приложения: MemTest v.3.3:

    10:15

    Диагностика: DriveSitter v.1.4.0.3:

    09:50

    Утилиты: MagicTwin v.3.047:

    09:25

    Обновился Safari Enhancer:

    09:15

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte модели GV-NX66T128D:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 ноября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 ноября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 ноября 2005 года):

    08:00

    Jens of Sweden MP-X: шведский MP3-вездеход:

    08:00

    Iomega ScreenPlay PRO: больше и лучше:

    07:45

    Все, кроме HD DVD:

    07:30

    Дай пять! Плата USB 2.0 Aaxeon PCI Express 1x:

    06:45

    Планы AMD на ближайшие три года:

    06:30

    В Южной Корее - самая тонкая проволока:

    06:14

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018