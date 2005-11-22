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    22 ноября 2005

    Thecus дебютирует с eSATA устройством:

    18:01

    Продажи Aperture стартуют 30 ноября:

    17:50

    Navio Systems собирается взломать FairPlay:

    16:55

    IC Insights публикует предварительные результаты 2005 года:

    16:45

    Настройщики: FirePanel XP v.2.0:

    16:30

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.56:

    16:05

    Резервное копирование: TurboBackup v.5.0 (21/11/05):

    15:40

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.09:

    15:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.47:

    14:50

    40-канальные мультиплексоры/ демультиплексоры для платформы LambdaDriver от MRV:

    14:37

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51:

    14:25

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.5.152:

    14:00

    Epson продолжает борьбу с совместимыми картриджами:

    13:37

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.61:

    13:35

    Настройщики: GameGain v.2.11.21.2005:

    13:10

    Настройщики: Throttle v.6.11.21.2005:

    12:45

    Корпус Zalman TNN 300 для бесшумного ПК:

    12:37

    О IM Flash и других: комментарии Apple:

    12:26

    Настройщики: SuperRam v.5.11.21.2005:

    12:20

    Настройщики: PCMedik v.6.11.21.2005:

    11:55

    ezTrip TransCharger – очередной автомобильный аксессуар для iPod:

    11:50

    ZM460-APS – мощный и тихий блок питания от Zalman:

    11:37

    Настройщики: PCBoost v.3.11.21.2005:

    11:30

    Обновился CenterStage :

    11:20

    Настройщики: XPepius v.3.0.1.506:

    11:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.81.67 для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Новая док-станция от Xitel :

    10:25

    Кодеки: Satsuki Decoder Pack v.3.0.0.0:

    10:15

    Диагностика: ASTRA32 v.1.21:

    09:50

    Диагностика: ASTRA v.5.11:

    09:25

    Интернет и сети: GameLiveShow v.1.22:

    09:05

    Декабрьский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    09:00

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.22:

    08:45

    Мультимедиа: ASUS Video Security v.3.5.1.0:

    08:30

    Обновление прошивок для приводов LG модели GSA-4160B:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    08:00

    SiFPROM: возвращение старых добрых ППЗУ:

    07:03

    Медноголовая змея…:

    06:30

    ATI All-In-Wonder X1800 XL с поддержкой Avivo - уже доступен:

    06:04

    Spansion опирается на SPI и MirrorBit в сегменте недорогой памяти:

    06:00

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