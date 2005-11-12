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    12 ноября 2005

    Apple обновляет Discussions.apple.com:

    23:40

    Две «кошёлки»: Samsung SyncMaster Magic CX718T и CX719T:

    15:31

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.07 Build 3:

    13:35

    "Макинтелы" уже в январе 2006-го?:

    13:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.0.0.16 Beta:

    13:10

    Утилиты: Asterisk Key v.7.5 Build 1780:

    12:45

    Утилиты: Pdf995 v.7.55s:

    12:20

    Настройщики: Fasterfox v.0.8.1:

    11:55

    Настройщики: XPepius v.3.0 Final:

    11:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.81.89 для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Новые миниатюрные накопители Iomega не боятся падений:

    10:44

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.62 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.42:

    10:15

    Утилиты: AutoPatcher XP November 2005:

    09:50

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.257:

    09:25

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.34:

    09:05

    Motorola инвестирует в разработку топливных элементов:

    09:01

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 RC2:

    08:45

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.76 Beta:

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.11:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 ноября):

    08:00

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