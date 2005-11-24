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    24 ноября 2005

    Ноутбук ASUS W6 с широкоформатной матрицей 13,3":

    23:19

    Silicon Power выпускает карту памяти Extreme-Speedy 133X SD :

    20:01

    Joybook R31E от BenQ :

    19:29

    VLSI Research: промышленники не совладали с ростом спроса:

    15:15

    Belkin TuneSync – док-станция с USB-хабом:

    15:10

    Запись: EASY Burning v.1.88:

    14:25

    Не Word'ом единым - обновление офисного софта Mariner:

    14:05

    Canon сделает принтер для телевизоров:

    14:02

    Кодеки: YMPEG v.2.9b:

    14:00

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.0.2 Final:

    13:35

    Система защиты данных LockTight от Lexar теперь доступна и владельцам Nikon D200:

    13:34

    Microsoft: Windows AntiSpyware v.1.0.701 Beta:

    13:10

    Второй бренд Gigabyte - производитель Axper обращает внимание на чипсеты SiS:

    12:59

    Веб-браузеры: Opera v.8.51 Final:

    12:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.70:

    12:20

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.7.0-rc1:

    11:55

    Базы данных: MySQL 5.0.16:

    11:30

    P100: GPS-КПК от Dopod:

    11:25

    U-Tech Media будет выпускать диски HD-DVD и Blu-ray:

    11:16

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.1.737.000:

    11:05

    Утилиты: KoolMoves v.5.1.4:

    10:40

    Мышь для прекрасных дам и не дам:

    10:34

    Опубликованы системные требования к Civilization III: Complete Collection:

    10:15

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.2.0 Final:

    10:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.55 Build 597:

    09:50

    MacConnect, или Девять винчестеров в Power Mac G5:

    09:25

    Настройщики: nVidia nTune 2005 v.3.00.14.05:

    09:25

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.0.9:

    09:05

    Диагностика: Core Center v.2.0.0.9:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.81.95:

    08:30

    TV-тюнер Adaptec AVC-3160: два в одном:

    08:30

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 ноября):

    08:00

    Ретро-гарнитуры с интерфейсом Bluetooth:

    08:00

    GAINWARD PowerPack Ultra 3550PCX XP Golden Sample - скорость дорого ценится!:

    07:37

    LaCie: "накопитель-кирпич" Ora-Ïto:

    06:38

    Мультимедийный центр Bang & Olufsen BeoMedia 1:

    06:30

    Клавиатурный утенок:

    06:00

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