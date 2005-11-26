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    26 ноября 2005

    CoverBuddy – браузер для iTunes:

    18:05

    Transcend JetFlash DSC - "флэшка" с интегрированной цифровой камерой:

    17:41

    Microsoft выпустила техническую бета-версию Office 12:

    17:20

    Бесплатный плагин HDDlife для Google Desktop:

    16:55

    Trend Micro: появился новый вариант червя Sober: WORM_MYTOB.MX:

    16:30

    Panda Software: троян Mitglieder.GB атакует Интернет:

    16:05

    BenQ & Siemens: телефоны серии "A" - AF51:

    15:56

    Антивирусы: Symantec Trojan.Vundo Removal Tool v.1.5.0:

    15:40

    Pioneer & NEC: Blu-ray и HD-DVD уже в декабре?:

    15:24

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.3 Build 1126 R3:

    15:15

    ECS представляет материнскую плату KN2 SLI:

    15:05

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.0 Beta:

    14:50

    Графика: ForceVision v.3.3 RC1:

    14:25

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.29:

    14:00

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.4:

    13:35

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.4.5:

    13:10

    Вышло обновление Cinema 4D 9.52:

    13:10

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.42:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.23.00:

    12:20

    Mac OS X x86: обновление ATI-драйверов и Rosetta:

    12:15

    Антивирусы: ClamAV v.0.87.1-2:

    11:55

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.4.0.323:

    11:30

    CD/DVD: Easy DVD Clone v.3.0.12:

    11:05

    Резервное копирование: SyncBack v.4.05:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.4:

    10:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.2.2:

    09:50

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.00:

    09:25

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.95.v2 для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    Чистильщики: CCleaner v.1.26.218:

    08:45

    Программирование: PHP v.5.1.0:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для видеокарт и мобильной графики чипсетов ATI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    08:00

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