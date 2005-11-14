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    14 ноября 2005

    A-DATA представляет карту памяти 120X CF:

    22:50

    Ценовые войны в High-End классе видеоадаптеров, X1800XL за 399 евро:

    18:48

    Контроллер XEG превращает телефоны в игровые консоли:

    17:33

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.1.3:

    17:20

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.45:

    16:55

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4.0.3 Build 39:

    16:30

    Мультимедиа: WMA Encoder Decoder v.1.5.1:

    16:05

    Cray будет делать «петафлоповый» суперкомпьютер вместе с AMD:

    15:45

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.23.2863h:

    15:40

    Запись: EASY Burning v.1.87:

    15:15

    Запись: DVD2One/DVD2OneX v.2.0.0:

    14:50

    Самый маленький флэш-брелок от Kingmax:

    14:37

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.10 (Updated):

    14:25

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.33:

    14:00

    Утилиты: IconEdit2 v.4.0:

    13:35

    Антивирус Касперского 5.0 для Windows File Server модернизирован – новый пакет обновлений Maintenance Pack 3:

    13:10

    «Безопасный интернет» от AGAVA Software - комплексное решение для защиты в Интернете:

    12:45

    Промышленные системные платы для Pentium 4:

    12:37

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (11/11/05):

    12:20

    FLORA: обновление серии корпоративных ПК и ноутбуков Hitachi :

    12:18

    Утилиты: Easy DVD Clone v.3.0.8:

    11:55

    Broadwater: ждем во втором квартале:

    11:31

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.9 (Updated):

    11:30

    Sony погорячилась с защитой:

    11:16

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.53.15842:

    11:05

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.4.9.2.6:

    10:40

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.89.v2 для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    Диагностика: SIV 3.08:

    09:50

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.18:

    09:25

    Doom на iPod nano? :

    09:15

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.0.174:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 ноября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 ноября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 ноября 2005 года):

    08:00

    Konica Minolta страдает от перехода к цифровым камерам:

    06:18

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