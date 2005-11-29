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    29 ноября 2005

    Гибкие дисплеи Samsung теперь обеспечивают VGA-разрешение:

    18:19

    Мониторы от Planar для медицины:

    17:37

    iHome2Go iH18 – портативная стереосистема от iHome:

    17:30

    ISSCC: открывая ящик Пандоры:

    16:52

    ICANN открывает в интернете VIP-зону:

    16:37

    Техническое обновление TextWrangler:

    16:25

    Kyocera Yashica Classy - недорогой компакт из Бразилии:

    15:46

    Shasta для BlackBerry: беспроводная портативная клавиатура:

    15:19

    Широкоформатный монитор ViewSonic VA1912w – первая ласточка:

    14:37

    Настройщики: GameGain v.2.11.28.2005:

    14:25

    Настройщики: Throttle v.6.11.28.2005:

    14:00

    Настройщики: SuperRam v.5.11.28.2005:

    13:35

    Mac mini станет первым Macintel'ом?:

    13:20

    Настройщики: PCMedik v.6.11.28.2005:

    13:10

    Настройщики: PCBoost v.3.11.28.2005:

    12:45

    Вышла новая версия Traktor DJ Studio:

    12:20

    Утилиты: Process Lasso Lite v.2.1:

    12:20

    MOTU выпускает USB 2.0 High-Speed версию рэкового аудио-интерфейса 828MKII:

    12:00

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2006 v.2.01.18:

    11:55

    Tri-fle – "говорящий" треножник для iPod shuffle:

    11:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.5.154:

    11:30

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.4.5 (апдейт от 28 ноября):

    11:05

    Цены на DRAM упадут еще на 10%:

    10:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.04:

    10:40

    Резервное копирование: VersionBackup v.3.2:

    10:15

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.92:

    09:50

    Графика: Paint.NET v.2.5 Final:

    09:25

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.1.180:

    09:05

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.01 (x64):

    08:45

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer и Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 ноября):

    08:00

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