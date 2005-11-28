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    28 ноября 2005

    Hitachi и MasterCard образуют венчурное предприятие по производству смарт-карт:

    19:39

    Ricoh в процессе разработки 200 Гб 8-слойного оптического носителя:

    18:43

    NETGEAR: 85 Мбит/с по электросети:

    17:19

    Обновление pdf-Office Professional:

    16:35

    Гибкий дисплей – подарок университета Токио слепым:

    15:57

    Водяное охлаждение системного блока – всё из «одних рук»:

    15:37

    Hitachi FLORA Se210: терминал с дополнительной степенью защиты:

    14:57

    Файловые обменники: BearShare v.5.2.0.2:

    13:35

    Кодеки: ffdshow Build 24-11-2005:

    13:10

    AOpen MP915-B: SFF-система в стиле Mac mini:

    13:02

    Мультимедиа: MP3tag v.2.34 Final:

    12:45

    BigWater SE от Thermaltake – просто водяное охлаждение:

    12:37

    Рост бизнеса Cisco уверенный по всем направлениям:

    12:23

    Менеджеры закачек: HiDownload Pro v.6.9 Beta 1:

    12:20

    iFeedPod – RSS-лента в iPod'ах :

    12:10

    Виртуальные машины: VMware v.5.5 Build 18463:

    11:55

    Bluetooth SIG готова объединиться с UWB к 2007:

    11:48

    Новый формат миниатюрных системных плат ECX – 3,5”:

    11:37

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.1 для Windows 98 SE:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.280:

    11:05

    Новая версия VLC:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.2.280:

    10:40

    Диагностика: PC Surgeon v.4.31:

    10:15

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.8.7 (6.4.8.6 Rus):

    09:50

    Обновление прошивки для мыши G5 от Logitech:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Lite-On:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 ноября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 ноября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 ноября 2005 года):

    08:00

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