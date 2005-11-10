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    10 ноября 2005

    KM51PV: системная плата Albatron для новых Athlon:

    18:03

    Xyron Design Runner: беспроводной портативный принтер для творческих личностей:

    17:21

    Новая портативная стереосистема для iPod:

    17:10

    ASKA Tripper - карманный хранитель фотоархивов емкостью 20 Гб:

    16:53

    NEC присоединяется к 45-нм танго Toshiba и Sony:

    16:46

    Pentax представляет новую камеру Pentax Optio 50L:

    16:42

    SONY COMPACTVAULT: 5 Гб носитель для фото и видео:

    16:37

    MSI - портативный МР3-плеер MEGA Player 540:

    14:27

    Новый кассетный адаптер для iPod:

    13:40

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2490:

    13:10

    Настройщики: System Mechanic v.6.0n:

    12:45

    Интернет и сети: VisualRoute 2006 v.10.0c:

    12:20

    Hypersonic 2 - виртуальная рабочая станция музыканта:

    12:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.28 Beta:

    11:55

    Intel возобновит производство 865GV:

    11:38

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.0.0.15 Beta:

    11:30

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.2.6:

    11:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (08/11/05):

    10:40

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.21:

    10:15

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0:

    09:50

    IBM eServer xSeries 100 для небольших рабочих групп:

    09:37

    Microsoft: обновление пакета Office 2003 (KB907417):

    09:25

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB906173):

    09:05

    XGI анонсировала Volari 8300 для десктопов и мобильных решений :

    09:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.7.1:

    08:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.1.0 Build 1109 Beta:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    08:00

    Matrox представляет устройство для вывода на два дисплея - DualHead2Go:

    07:10

    AMD решительно вытесняет Intel из американской розничной торговли:

    05:45

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