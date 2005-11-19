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    19 ноября 2005

    HCL лицензирует у IBM процессоры PowerPC:

    21:05

    33 и 28 миллионов: датчики изображения DALSA FTF5066 и FTF6146:

    20:34

    Интернет и сети: Google Earth v.3.0.0742 Beta:

    16:30

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.54.15842:

    16:05

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.5:

    15:40

    Процессорный апгрейд для PowerBook G4 (Aluminium):

    15:20

    Архиваторы: 7-Zip v.4.30 Beta:

    15:15

    Настройщики: Super Utilities v.5.92:

    14:50

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.01:

    14:25

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.808:

    14:00

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.5.7.656:

    13:35

    Утилиты: CPUMon v.1.45:

    13:10

    Резервное копирование: TurboBackup v.5.0:

    12:45

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.5.8:

    12:20

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.5.8:

    11:55

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.9 (апдейт от 17 ноября):

    11:30

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38670:

    11:05

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.5.51:

    10:40

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 3:

    10:15

    Графика: ForceVision v.3.3 Beta 4:

    09:50

    Графика: Paint.NET v.2.5 RC2:

    09:25

    Microsoft: ActiveSync v.4.1:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.116.279:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.1.279:

    08:30

    Утилиты: KoolMoves v.5.1.3:

    08:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 RC3:

    08:00

    Фото дня: ASUS Extreme N7800GT Dual 512MB PCI-E:

    00:30

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