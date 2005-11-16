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    16 ноября 2005

    Настройщики: GameGain v.2.11.14.2005:

    19:00

    Настройщики: Throttle v.6.11.14.2005:

    18:35

    Настройщики: SuperRam v.5.11.14.2005:

    18:10

    Rollei dp6500 - еще одна компактная новинка:

    18:01

    Новая фотокамера от Rollei - компактная модель da5324:

    17:56

    Настройщики: PCMedik v.6.11.14.2005:

    17:45

    Sun закончила работу над Ниагарой:

    17:37

    Настройщики: PCBoost v.3.11.14.2005:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2154:

    16:55

    Plextor: выпуск внешнего 16x DVD пишущего привода - PX-750UF:

    16:36

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.0:

    16:30

    ASUS A636 и A632: и дорогу покажут, и сказку расскажут…:

    16:08

    Настройщики: Ace Utilities v.3.0:

    16:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.28:

    15:40

    I-O Data выпускает 8-Гбайт USB-«флэшки»:

    15:25

    Антивирусы: Avast! v.4.6.731:

    15:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.54.15842:

    14:50

    Модули памяти OCZ – 2 Гб в комплекте:

    14:37

    Настройщики: WinXP Manager v.4.94.1:

    14:25

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.32.1:

    14:00

    3Com выпускает интегрированную платформу безопасности TippingPoint X505:

    13:37

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.9 (апдейт от 15 ноября):

    13:35

    975X7AA-8EKRS2: системная плата Foxconn на i975X:

    13:23

    Samsung WiBro - новый беспроводный стандарт?:

    13:22

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.4.150:

    13:10

    Обновлена прошивка для Power Mac G5 1,8 GHz:

    12:50

    Интернет и сети: TweakMASTER v.2.05 Build 774:

    12:45

    MRV выпускает новый коммутатор серии OptiSwitch 9000:

    12:37

    Стартовали продажи Readiris Pro 11:

    12:20

    Антивирусы: CWShredder v.2.19:

    12:20

    Графика: Paint.NET v.2.5 RC1:

    11:55

    Apple обновляет Xsan 1.2 :

    11:40

    Самый маленький флэш-брелок от Pretec:

    11:37

    Утилиты: AutoPatcher 2003 November 2005:

    11:30

    Утилиты: AutoPatcher 2000 November 2005:

    11:05

    Apple выпускает J2SE 5.0 Release 3 Developer Preview 5:

    10:50

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    10:40

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:15

    Периферия Green House: минимум площади и максимум возможностей:

    10:05

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.65/v.1.54:

    09:50

    Настройщики: NiBiTor v.2.5a:

    09:25

    Mac Pilot 2.0: более 110 нововведений:

    09:15

    Micron Technology помогает снизить цену мобильных телефонов начального уровня:

    09:06

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.5.6:

    09:05

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.5.6:

    08:45

    Утилиты: Daemon Tools v.4.00:

    08:30

    Официальные драйверы ForceWare v.81.89:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    08:00

    Новый объектив APO 135-400mm F4.5-5.6 DG от Sigma:

    06:48

    SigmaTel оптимизирует FM-тюнер:

    05:49

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