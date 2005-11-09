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    9 ноября 2005

    Первые фотографии AMD Socket F или Socket 1207:

    22:12

    Transmeta подсчитывает прибыль:

    20:54

    Cymer начинает поставки источника света для литографии по нормам 45 нм:

    20:17

    Обновление AirPort Extreme для Mac OS X v10.3:

    17:25

    Info-Tek объявляет о выходе DVB-T тюнера - GECUBE Digital TV Walker:

    16:29

    I-O Data: пять новых ТВ-тюнеров на любой вкус:

    16:04

    Процессоры AMD - максимум производительности для 64-разрядных приложений:

    15:57

    USB-накопитель A-Data - My Flash:

    15:46

    Обновление Web-браузера Camino :

    13:35

    Pixar выпускает RenderMan for Maya:

    13:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.7:

    13:10

    Blue выпускает две новые модели: USB-микрофон Snowball и OmniMouse с капсулой B4 от Blue Bottle:

    13:07

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.10:

    12:45

    Парк культуры и отдыха от Aspyr Media:

    12:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 32:

    12:20

    Безопасность: КриптоАРМ v.2.5.1:

    11:55

    «Мастерская» на дому - Velocity Micro ProMagix MSX:

    11:43

    Panda Software выпускает бета-версии новых корпоративных решений:

    11:30

    VDI представляет ClaraBridge – инструмент для анализа неструктурированной информации:

    11:05

    DRAMeXchange: объемы производства DRAM все равно растут!:

    10:54

    SANRAD Total iSCSI SAN-V-Switch соберет диски вместе:

    10:47

    Paragon Software и Nokia распространяют «СловоЕд» в США:

    10:40

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.52.15842:

    10:15

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.9:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.1:

    09:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (07/11/05):

    09:05

    Антивирусы: ClamAV v.0.87.1-1:

    08:45

    Диагностика: CPU-Z v.1.31:

    08:30

    Виртуальные машины: VMware v.5.5 Build 18007 RC2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 ноября):

    08:00

    Гримасы копирайта: Creative Labs помогает «обойти» DRM:

    06:51

    Все ярче: новые светодиоды Agilent Technologies для наружного использования:

    05:45

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