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    11 ноября 2005

    Smarthome и Integration Associates разработают элементную базу для цифрового дома:

    19:42

    iPod nano будет комплектоваться защитным чехлом:

    18:10

    Club 3D объявляет о выходе своего флагмана - X1800XT 512 Mб:

    17:05

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.7.0 Release 5:

    16:05

    Мультимедиа: Ultra Tag Editor v.2.3.0:

    15:40

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.2 RC3:

    15:15

    Samsung начинает массовый выпуск Mobile DRAM 512 Мб по нормам 90 нм:

    14:52

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.9.98:

    14:50

    Программный синтезатор/семплер Steinberg Hypersonic обновлен до версии 2:

    14:34

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.0.4:

    14:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (09/11/05):

    14:00

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.24:

    13:35

    AP-100: мышь и телефон:

    13:20

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.167:

    13:10

    i-Fusion – еще одна стереосистема для iPod:

    12:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2151 Beta:

    12:45

    Обновление Xcode и WebObjects:

    12:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.61 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.41:

    12:20

    M-Audio Podcast Factory - профессиональное программно аппаратное решение для подкастинга:

    12:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.06:

    11:55

    Когда появится OS X v10.4.4?:

    11:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 023:

    11:30

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.0.172:

    11:05

    Падение цен на первый iTunes-телефон Motorola:

    10:50

    Файловые обменники: µTorrent v.1.2:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.62.14:

    10:15

    Настройщики: Fresh UI v.7.46:

    09:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.20:

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t (Updated):

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.81.86 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Выпущена бета-версия OmniGraffle 4.1:

    08:25

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    08:00

    Olympus откажется от MP3-плееров и недорогих камер:

    07:25

    Blu-ray Disc и HD-DVD займут свои места:

    06:50

    Однокристальный коммутатор Fujitsu MB87Q3140 попадет в суперкомпьютеры:

    06:20

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