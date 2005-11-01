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    1 ноября 2005

    Transcend выпускает флэш-память 8 Гб 80X Ultra Performance CompactFlash:

    19:50

    Новый бюджетный плеер от DDEC: Beatsounds EMP-90C:

    19:29

    Analog Devices выпускает 18-разрядный АЦП размером 3 x 3 мм:

    19:00

    Мембрана PolyFuel повышает долговечность топливных элементов до 5000 часов:

    17:56

    Рынок графических адаптеров в третьем квартале:

    17:27

    Процессоры Freescale PowerQUICC - стандарт де-факто для оборудования связи:

    16:45

    Дополнительный паек: Belkin TunePower:

    15:40

    Утилиты: DeviceLock v.5.72:

    15:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.2.2:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.1:

    14:50

    AMD и IBM вместе разработают 32- и 22-нм технологию для новых процессоров:

    14:26

    Безопасность: WinLock v.4.32:

    14:25

    Безопасность: a-squared (aІ) Personal Edition v.1.6.1:

    14:00

    Графика: Paint.NET v2.5 Beta 5:

    13:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.4:

    13:10

    Lead Data: от оптических дисков - к цифровым рамкам для фотографий:

    13:04

    Pharos Traveler GPS 505 - навигатор на платформе Windows Mobile:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2131:

    12:45

    Настройщики: GameGain v.2.10.31.2005:

    12:20

    Настройщики: Throttle v.6.10.31.2005:

    11:55

    Настройщики: SuperRam v.5.10.31.2005:

    11:30

    Настройщики: PCMedik v.6.10.31.2005:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.10.31.2005:

    10:40

    RDF в Тайбэе: Rambus бьется об лед недоверия:

    10:35

    Настройщики: EF StartUp Manager v.2.20:

    10:15

    Диагностика: EF System Monitor v.3.10:

    09:50

    Диагностика: EF Process Manager v.3.20:

    09:25

    Диагностика: System Spec v.1.50:

    09:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.40.14323:

    08:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (30/10/05):

    08:30

    Настройщики: nLite v.1.0 RC2:

    08:15

    Apple выпускает крупное обновление Mac OS X 10.4.3:

    08:15

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.5 (6.4.8.3 Rus):

    08:00

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