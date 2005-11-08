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    8 ноября 2005

    Новый iTunes-телефон Motorola RAZR V3i:

    21:40

    Tunecup – iPod в авто:

    19:45

    Creative дополняет семейство PC/MIDI-клавиатур Prodikeys моделью с интерфейсом USB:

    19:06

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (44 неделя 2005 года):

    19:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.3.4:

    18:35

    Настройщики: Reg Organizer v.3.1 Final:

    18:10

    Bluetooth на шею:

    18:02

    Чистильщики: CleanCenter v.1.36.01:

    17:45

    KAIST UFC: все свое ношу с собой:

    17:41

    Диагностика: SpeedFan v.4.27:

    17:20

    Новый MP3 плеер MEGA Player 536 от MSI :

    17:14

    Настройщики: xpy v.0.9.2:

    16:55

    Большие и плоские – спрос бьёт все рекорды:

    16:37

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.8.4.3300:

    16:30

    Kopin «вооружит» цветными дисплеями американских военных и компьютерных игроков:

    16:13

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.60 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.40:

    16:05

    Epson Stylus Photo R240 и R340: фотопринтеры для дома и офиса:

    16:02

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 022:

    15:40

    GA-G1975X – для истинных ценителей:

    15:37

    Связь на коротких расстояниях в диапазоне 5,9 ГГц повысит безопасность движения:

    15:33

    Тестовые приложения: Fraps v.2.7.0:

    15:15

    Creative Zen - 20 Гб музыки в кармане:

    14:56

    Серийные Mac Intel весной 2006-го?:

    14:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.4.148:

    14:50

    Sony VAIO A: ноутбуки с ТВ-тюнером от 1600 долларов:

    14:48

    Утилиты: goScreen v.5.2.0.61:

    14:25

    Настройщики: GameGain v.2.11.07.2005:

    14:00

    Настройщики: Throttle v.6.11.07.2005:

    13:35

    У Cypress готов 9-мегапиксельный датчик изображения APS CMOS:

    13:22

    Настройщики: SuperRam v.5.11.07.2005:

    13:10

    Беспроводные наушники mTUNE-N – специально для iPod nano :

    12:50

    Полупроводниковый гибкий экран на бумаге - Siemens flexi-screen:

    12:49

    Настройщики: PCMedik v.6.11.07.2005:

    12:45

    Настройщики: PCBoost v.3.11.07.2005:

    12:20

    Интернет и сети: Google Earth v.3.0.0739 Beta:

    11:55

    Объем рынка флэш-памяти приблизился к 20 000 000 000 долларов:

    11:46

    PNY Technologies «гонит» GeForce 6 серии:

    11:38

    GeForce 6800 GS: решения Leadtek и PNY:

    11:35

    Альтернатива Skype для Mac OS X :

    11:35

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.164:

    11:30

    Microchip представляет мегабитную память EEPROM с последовательным интерфейсом:

    11:18

    Графические редакторы: GIMP v.2.3.5 Beta:

    11:05

    Albatron и XFX представляют платы на GeForce 6800 GS:

    10:58

    AD6546: однокристальный приемопередатчик для EDGE:

    10:53

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.8.6 (6.4.8.4 Rus) Official:

    10:40

    Алюминиевый «клавир»:

    10:27

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.45:

    10:15

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.53:

    09:50

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.65:

    09:25

    Диагностика: S&M v.1.7.6 Beta:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung модели SH-M522C:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Утилиты: Face-Wizard v.B5.11.02:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 ноября):

    08:00

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