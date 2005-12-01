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    1 декабря 2005

    Renesas усовершенствует MRAM с помощью Grandis:

    18:10

    HP: новая белая серия ноутбуков Compaq Presario B2800:

    16:40

    TiVo поддерживает Intel в «оцифровке» домов:

    14:47

    Адаптер от Leica позволит фотографировать через подзорную трубу:

    14:16

    PNY Verto: геймерская память с рабочей частотой до 1 ГГц:

    14:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (47 неделя 2005 года):

    14:10

    Panda BusinesSecure Antivirus побеждает в сравнительном исследовании, проведенном голландским журналом:

    13:45

    NanoGrowth: инструмент для производства нанотрубок:

    13:44

    Безопасность: Lan2net NAT Firewall v.1.5:

    13:20

    Антивирус Касперского получает награду Virus Bulletin за эффективность на Windows Server 2003 Enterprise х64 Edition:

    12:55

    Albatron выпускает видеоадаптеры GeForce 6600 и 6600LE с 512 Мб памяти:

    12:42

    I-O Data HD-UX: внешний накопитель с интерфейсами USB 2.0/eSATA:

    12:35

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.809:

    12:30

    Обновление CDFinder:

    12:25

    Многофункциональный фотонакопитель GIGA Vu PRO evolution от JOBO AG:

    12:05

    Настройщики: WindowsBlinds v.5:

    12:05

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.1a для Windows 98 SE:

    11:40

    Диагностика: CDCheck v.3.1.8.1 Beta:

    11:15

    В новом iPod Updater появилось обновление для iPod shuffle:

    11:10

    Настройщики: WinXP Manager v.4.94.2:

    10:50

    Настройщики: PerfectDisk v.7.0 Build 46:

    09:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 Final:

    09:25

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.78 Beta:

    09:05

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    08:45

    Обновление прошивок для приводов Sony:

    08:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte модели GV-NX68256D:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    08:00

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