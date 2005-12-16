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    16 декабря 2005

    "AMD Lone Star " - новый городок AMD в Остине :

    18:54

    Panasonic уходит… но обещает вернуться:

    17:16

    Sharp W-Zero3 PDA со сдвижной клавиатурой:

    17:14

    Слайд-шоу в берлинском метро?:

    16:40

    Подписчикам журнала iXBT.com — подарки!:

    16:03

    Часы - дело тонкое: Citizen представляет гибкие настенные часы толщиной 3 мм:

    15:32

    Mac OS X 10.4.4 выйдет уже через две недели?:

    14:45

    Рынок USB Flash почти весь китайско-корейский:

    14:37

    Картонные громкоговорители MUJI:

    13:53

    Дебютная RPG Prairie Games:

    13:30

    Корпус для странствующего игромана:

    12:37

    Aspyr анонсирует Quake 4 для Macintosh:

    12:35

    HP bc1500: blade-системы на низковольтных Athlon 64:

    11:52

    Обновление двухпроцессорных апгрейдов Sonnet Encore/ST:

    11:45

    Флагманский кулер Susurro от Cooler Master:

    11:37

    Panda Software: рекламное ПО в обмен на музыку и фильмы в P2P сетях:

    11:30

    Объектив Sigma 28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO для цифровых SLR-камер Pentax:

    11:28

    "Лаборатория Касперского" представляет систему интегрированной защиты Kaspersky Security 5.5 для Microsoft Exchange Server 2003:

    11:05

    Новая стереосистема от ezGear:

    10:55

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.4.5.343:

    10:40

    Светодиодная подсветка для TFT сегодня и завтра:

    10:37

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t (Updated):

    10:15

    Интернет и сети: Port Explorer v.2.110:

    09:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.0:

    09:25

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB905648):

    09:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.70:

    08:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.0.1 (Updated):

    08:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 36:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 декабря):

    08:00

    IEEE 1394b прочат быстрый рост:

    07:30

    Mitsubishi начинает поставки лазерных диодов для 2,5-Гбит/с линий:

    07:00

    STMicroelectronics предлагает новую парадигму внутрикристальных соединений:

    06:00

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