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    17 декабря 2005

    Audio-Technica: новая серия наушников Import Series для демонстрации на CES2006 импортируется из Японии:

    20:51

    Загадочный iRingtone Service:

    19:10

    Массивы MediaVault поддерживают Маки с интерфейсом PCI-Express:

    15:35

    Настройщики: Super Utilities v.6.1:

    14:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (16/12/05):

    14:00

    Цифровой DVB-T TВ-приемник с интерфейсом USB2.0 :

    13:59

    Утилиты: K1 v.1.0.5:

    13:35

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.5.8.683:

    13:10

    Резервное копирование: TurboBackup v.5.0 (16/12/05):

    12:45

    HP присоединяется к сторонникам HD-DVD:

    12:42

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.24.02:

    12:20

    Настройщики: DSL Speed v.3.2:

    11:55

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.34:

    11:30

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.10:

    11:05

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Медиаплееры: The Core Media Player v.4.02.451 – IRIS2 Edition:

    10:15

    Утилиты: Visual Boy Advance v.1.80 Beta 3:

    09:50

    Диагностика: MvPCinfo v.2.0:

    09:25

    Диагностика: PC Surgeon v.4.32:

    09:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 37:

    08:45

    Обновление прошивки для DVD-приводов MSI модели DRE16-B:

    08:30

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 декабря):

    08:00

    Advanced Media представляет гибрид флэш-накопителя и лазерной указки:

    07:00

    3M построит в Польше завод по производству компонентов ЖК-панелей:

    06:30

    Dell отзывает 22000 батарей для ноутбуков:

    06:00

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