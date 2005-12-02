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    2 декабря 2005

    NEC разрабатывает продвинутую систему дистанционного доступа:

    20:12

    Maxtor и LSI Logic хотят ускорить внедрение Serial Attached SCSI:

    18:39

    RightMark 3DSound обновлен до версии 2.2 — добавлена поддержка X-RAM для звуковых карт Creative X-Fi:

    18:35

    Intel: запуск второго завода для производства 300-мм подложек по 45-нм технологии:

    18:24

    Ноутбук WidowPC Sting 917X2 бросает вызов настольным системам:

    18:09

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.2.944:

    17:20

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.01 Build 115:

    16:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.20a:

    16:30

    Samsung и Infineon не избежали возмедия Фемиды:

    16:12

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.3.0:

    16:05

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.4.0:

    15:40

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.8:

    15:15

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.96:

    14:50

    ATI versus NVIDIA: впереди «жаркий» квартал:

    14:39

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.37:

    14:25

    DisplaySearch предсказывает: плазменные и ЖК-панели заполнят общественные места:

    14:14

    Настройщики: Super Utilities v.6.0:

    14:00

    Apple преследует клоны iPod:

    13:45

    Plextor - новые DVD-рекордеры: PX-608U и PX-755A Premium :

    13:36

    Настройщики: System Mechanic v.6.0p:

    13:35

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38686:

    13:10

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.23.4.1:

    12:45

    CD/DVD: Easy DVD Clone v.3.0.13:

    12:20

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 1 декабря):

    11:55

    Изготовители модулей памяти отказываются брать DDR2 «в нагрузку»:

    11:44

    ASUS начнет продажу «разогнанной» видеокарты на базе Radeon X1800XT в середине декабря:

    11:33

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer Pro v.7.6:

    11:30

    Вышла бета Skype 1.4.0.27:

    11:15

    iSuppli: предварительные результаты 2005 года и рейтинг 25 ведущих вендоров:

    11:11

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.06:

    11:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.5.9:

    10:40

    Motorola представила новый iTunes-телефон:

    10:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.2.3 Build 356 Beta:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.282:

    09:50

    Первый «рыбий глаз» от PENTAX:

    09:33

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.2.282:

    09:25

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.43 Beta:

    09:05

    Shiira mini – Web-браузер для Dashboard:

    08:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony модели DRU-810A:

    08:45

    Обновление драйверов для клавиатур Logitech модели G15:

    08:30

    Карты памяти Kingston CompactFlash Ultimate:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 декабря):

    08:00

    Автомобильный проигрыватель Sony Xplod MEX-1GP пополняет свой репертуар при помощи компьютера:

    08:00

    Sunplus получает лицензию на технологии DTS-ES и Neo:6:

    07:30

    Vishay RFWaves: беспроводная гарнитура для ПК:

    06:30

    Однокристальная система Chipcon CC2431 умеет определять свое местоположение:

    06:00

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