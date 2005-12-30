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    30 декабря 2005

    Intel: ребрэндинг:

    20:31

    Plantronics Pulsar 590 - Bluetooth стереогарнитура:

    17:31

    Январский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    17:30

    Digimax S500 - стильная камера начального уровня от Samsung:

    16:56

    Kodak EasyShare V570 - две матрицы, два объектива:

    15:48

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.92:

    15:15

    Диагностика: Victoria v.3.51:

    14:50

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.98 New Year Edition:

    14:25

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.1.4b:

    14:00

    MG1264: H.264-кодек для портативных устройств:

    13:57

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.9:

    13:35

    Графика: IrfanView v.3.98:

    13:10

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.7.0-pl2:

    12:45

    Менеджеры закачек: Net Transport v.2.01:

    12:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.3.1 Build 380 Beta:

    11:55

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.1.9.0.3:

    11:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.2 Build 21:

    11:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:40

    Gartner ждет в наступающем году восстановления рынка оборудования:

    10:35

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:50

    Новая бета-версия драйверов (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    09:25

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 декабря 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 декабря 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 декабря 2005 года):

    08:00

    WinFast DTV Dongle и WinFast PalmTop TV - 2 внешних TV-тюнера от Leadtek:

    06:59

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