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    27 декабря 2005

    Новая серия ватерблоков от PolarFLO - LoC:

    20:55

    Новая оптическая мышь Razer Pro|Solution V1.6 с разрешением 1600 dpi:

    18:50

    Картридер от MediaGear: теперь 15-в-4 :

    18:49

    Реструктуризация по-японски: NEC избавляется от балласта и ищет новых партнеров:

    17:41

    Samsung все-таки продаст флэш-память… Sony!:

    17:09

    Didigo Portable Multimedia Center: записываем фотографии на DVD:

    16:24

    Apple Nanu2: музыкальное яйцо с большим экраном:

    16:17

    Пять ведущих вендоров захватят 2/3 рынка ноутбуков:

    15:36

    Новая бета-версия файлообменной программы от Lava Software:

    14:30

    Acer дебютирует на рынке коммуникаторов в будущем году:

    14:26

    Sony выпускает МР3-плееры NW-A1000 и NW-A3000 :

    13:58

    Viiv: генератор роста прибыли:

    13:20

    Ultima V: Lazarus – любительский проект увенчался успехом:

    12:45

    Тихий Radeon X1600 от GIGABYTE:

    12:37

    Новая версия Fruityloops: FL Studio 6 — решение всё-в-одном для создания музыки на PC:

    09:00

    MINOX DMP-2: карманный цифровой фотоальбом, MP3/MPEG4-плеер, FM-радио и диктофон :

    08:58

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