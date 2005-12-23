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    23 декабря 2005

    Концепция Option HSDPA-Ready: 3,6 Мбит/с в любой момент!:

    17:27

    Обновление бета-версии iCab 3.0:

    16:05

    Миниатюрный фотокиоск SnapLab UP-CR10L от Sony:

    15:37

    Клавиатура с 53 клавишами идет на смену привычной?:

    15:00

    Недорогие МIDI-клавиатуры M-Audio Oxygen 49 и Oxygen 61 c синтезаторной механикой и множеством MIDI-контроллеров на борту:

    14:30

    AMD с трудом успевает удовлетворять спрос на свои процессоры для настольных систем:

    13:45

    Новая линейка iPod-аксессуаров от ABT:

    13:15

    Ultray 2000: будущий хит или «серая лошадка»?:

    12:18

    Philips GoGear HD6330 - ваши мелодии и фото всегда с вами:

    11:40

    Wintel-аналог Mac mini появится в продаже в январе 2006-го:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5 RC2:

    11:00

    Новая игра в серии Infinity Games PaX:

    10:35

    WiMax: IMS Research предсказывает трудное будущее:

    10:33

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    10:00

    Декабрьские продажи продемонстрировали высокий спрос на iMac G5:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung и Sony:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 декабря):

    08:00

    DN-CLMP128: проигрыватель MP3 в форме прищепки:

    07:00

    Новогодний сюрприз ATI: All-In-Wonder 2006 PCI Express Edition:

    06:30

    Веб-север во флэш-накопителе:

    06:00

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