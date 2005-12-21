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    21 декабря 2005

    Palm подводит итоги квартала: доходы возросли на 18%:

    23:05

    Albatron AGP6800GS - плата для AGP с хорошим соотношением цены и производительности:

    22:02

    Seagate и Maxtor: слияние путем поглощения:

    18:08

    В Shiira 1.2 появилась поддержка RSS:

    17:40

    Илиада: КПК специально для чтения книг:

    17:30

    Картридер 10-в-4 от MediaGear:

    16:23

    iXBT.com и дистрибьюторский центр Proaudio.ru сообщают об успешном запуске совместного проекта:

    15:42

    Autodesk анонсирует новую версию Buzzsaw:

    15:15

    Настройщики: GameGain v.2.19.12.2005:

    14:50

    Вышло обновление Toast Titanium 7.0.2:

    14:45

    DC 6211 - новая компактная фотокамера от Minox:

    14:38

    Настройщики: Throttle v.6.19.12.2005:

    14:25

    JFTC опубликует доказательства противозаконной деятельности Intel :

    14:11

    Настройщики: SuperRam v.5.19.12.2005:

    14:00

    Apple обновляет Final Cut Pro 5:

    13:50

    Настройщики: PCMedik v.6.19.12.2005:

    13:35

    Настройщики: PCBoost v.3.19.12.2005:

    13:10

    SST12LP30: миниатюрный УМ для MIMO WLAN-решений:

    12:54

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (50 неделя 2005 года):

    12:45

    Безопасность: AGAVA AntiSpy – новое средство для борьбы с программами-шпионами:

    12:20

    Panda Software объединяет усилия с фондом "Save the Children":

    11:55

    Еще одно обновление линейки iTrip:

    11:40

    Неофициальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    11:30

    Портативный ноутбук ASUS U5A с широкими коммуникационными возможностями:

    11:21

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 5:

    11:05

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.6.5:

    10:40

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.4 Build 1220 R4:

    10:15

    Intel выпустит Conroe раньше срока, но задержится с Broadwater:

    10:08

    Базы данных: MySQL 5.0.17:

    09:50

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:05

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.0:

    08:45

    Утилиты: Broadcom Advanced Control Suite 2 v.8.2.4:

    08:30

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte моделей GV-RX16P256D-RH и GV-NX66T256DE:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 декабря):

    08:00

    IDC предсказывает рост рынка ПК в 2006 году:

    08:00

    Беспроводной принт-сервер SMC EZ Connect 802.11g:

    07:30

    Google проник во флэш-накопители Lexar:

    07:00

    Карты памяти ATP ProMax CompactFlash:

    06:30

    Сетевое хранилище данных Ciprico DiMeda 10G:

    06:00

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