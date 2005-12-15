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    15 декабря 2005

    Мембраны PolyFuel на треть повышают пиковую производительность топливных элементов:

    21:36

    IBM продолжает раскрывать архитектуру Power, стимулируя разработку многоядерных систем:

    20:57

    Вышла Avernum 4:

    18:10

    Philips ожидает большой консолидации отрасли и готова стать во главе:

    17:51

    Звуковая карта Audiotrak Prodigy 7.1 XT с технологией Noise Killer и улучшенным аналоговым трактом:

    16:50

    GeIL представляет быстрые флэшки и UltraX-модули DRAM:

    16:12

    GeCube выпускает AGP варианты Radeon X1600 и X1300!:

    15:39

    Продажи мониторов на Тайване падают, а телевизоров в Китае – растут:

    15:37

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.33.2:

    15:15

    Ingenico представила первый в мире iPod-совместимый терминал:

    15:10

    Графика: HyperSnap-DX v.6.01.01:

    14:50

    Текстовые редакторы: EditPlus v.2.21:

    14:25

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.33:

    14:00

    Утилиты: SearchInform v.1.7:

    13:35

    Panda ActiveScan Pro v.1.50.00 теперь обнаруживает и неизвестные угрозы:

    13:10

    «Битрикс» выпускает коробочную версию системы управления сайтами:

    12:45

    Скоростной сканер fi-5120C от Fujitsu:

    12:37

    Новый iPod-аксессуар от ezGear:

    12:30

    Microsoft объявляет о выходе международной версии Microsoft Dynamics CRM 3.0:

    12:20

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 025:

    11:55

    Плюшевые накопители Imation: игрушка, но не только!:

    11:44

    2 10 Гбит коммутатора от Fujitsu:

    11:37

    Настройщики: WinXP Manager v.4.94.3:

    11:30

    Обновление Sailing Clicker:

    11:25

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 14 декабря):

    11:05

    Bluetooth SIG планирует интеграцию Wi-Fi и NFC:

    11:01

    Настройщики: Registry Mechanic v.5.1:

    10:40

    Intel vs AMD: слово «гонки» обретает исконный смысл:

    10:37

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.71.19532:

    10:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.58:

    09:50

    Модернизация коммутаторов D-Link позволит изолировать пользователей:

    09:37

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (декабрь 2005 года – обновление MS05-54 и MS05-55):

    09:25

    Дефекты дисплея в последней ревизии PowerBook G4 15"? :

    09:15

    Microsoft: повышаем безопасность работы с DirectShow (KB904706 v.2.0 от 13 декабря):

    09:05

    Диагностика: SIV 3.09:

    08:45

    Кодеки: DivX v.6.1:

    08:30

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.80 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    08:00

    Портативный накопитель EDGE Tech DiskGO! объемом 8 Гб:

    08:00

    По мнению аналитиков, рынок систем Intel x86 смещается в сторону мобильных применений:

    07:30

    Toshiba задерживает японскую премьеру проигрывателя HD DVD:

    07:00

    Icron обеспечивает работу USB 2.0 на расстоянии до 10 км:

    06:30

    Hitachi и Renesas разрабатывают новую память для микроконтроллеров:

    06:00

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