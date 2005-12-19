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    19 декабря 2005

    Подводная вспышка от Fantasea:

    20:05

    National Semiconductor LM4673 и LM4674: крошечные усилители класса "Д":

    19:09

    Samsung применяет новую технологию проектирования однокристальных систем:

    18:41

    Ультра-компакты Nikon Coolpix S1 и S3 - под воду:

    18:34

    Микродисплеи Kopin стали основой для гарнитуры виртуальной реальности:

    18:24

    Подводный бокс Fantasea для фотокамер Nikon Coolpix P1 и P2:

    17:08

    В NEC Display Solutions считают, что один монитор - хорошо, а два - лучше:

    16:08

    Toshiba обновляет серии DynaBook TX, AX и TW:

    15:47

    M-Audio обновляет модельный ряд MIDI-клавиатур: 25-клавишная модель Oxygen 8 v2 с новыми функциями:

    15:45

    Клонов iPod shuffle сменяют подделки?:

    15:25

    Panda Software: вирусный альманах за 2005 год:

    15:15

    Настройщики: XPepius v.3.0.3.560:

    15:00

    Утилиты: Process Lasso Lite v.2.13 Beta:

    14:50

    Утилиты: DeviceLock v.5.73:

    14:25

    Fujitsu LOOX P70R: планшет за 2К долларов:

    14:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.71.19532 (Updated):

    14:00

    NEC LaVie J700: 12,1” ноутбук массой в килограмм:

    13:49

    Lite-On IT ожидает значительного увеличения спроса на малогабаритные оптические накопители в 2006 году:

    13:43

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.33.2 (Updated):

    13:35

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.23.5:

    13:10

    Elpida Memory представляет 2-гигабитную память DDR2, изготовленную по нормам 80 нм:

    13:09

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.6.5:

    12:45

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.6.5:

    12:20

    Новая технология сенсоров изображений – экономия до 100 раз:

    12:09

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.8.158:

    11:55

    Запись: EASY Burning v.1.89:

    11:30

    Wurlitzer выпускает iPod-совместимый музыкальный автомат:

    11:20

    Утилиты: Unlocker v.1.7.6:

    11:05

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5.0332:

    10:40

    Диагностика: Victoria v.3.5:

    10:15

    Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer for Mac:

    10:05

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.55:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.1 Build 39:

    09:25

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.01:

    09:05

    Общение в Сети: GAIM v.2.0.0 Beta 1:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 декабря 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 декабря 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 декабря 2005 года):

    08:00

    IS43R32400A: память DDR для оборудования связи, потребительского и автомобильного рынка:

    08:00

    Unotron M10 ScrollSeal Washable Optical Mouse - мышь, которая любит купаться:

    07:00

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