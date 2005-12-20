  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 декабря 2005

    CE-5330: бюджетный 5-мегапиксельник от Acer:

    19:25

    Новинка от Acer – цифровая фотокамера CI-6330:

    18:08

    Утепленные наушники JVC Ear Warmer:

    17:15

    Nanostar: на стыке фундаментальной и прикладной науки:

    16:27

    Рынок плоскопанельных ТВ в преддверии Нового года:

    15:37

    Альтернатива Disk Utility:

    15:35

    Gotive H42: немаленький КПК:

    15:17

    DualCor cPC: две ОС в гибриде планшета и КПК:

    14:42

    Новая беспроводная платформа Conexant для конструкций с пониженным энергопотреблением:

    14:09

    CR-8530: компактный 8-мегапиксельник от Acer :

    13:47

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.06:

    13:30

    CM2006: «компаньон» для VGA и DVI-I портов:

    13:26

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.3 Beta:

    13:00

    Software MacKiev выпускает The Print Shop 2:

    12:35

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.221:

    12:30

    В ожидании Broadwater ATI и NVIDIA играют на упреждение:

    12:18

    Графика: Firegraphic XP v.8.5.811:

    12:00

    100 000 "нано" ежедневно :

    11:50

    NEC адаптирует текущие приложения к мультипроцессорной архитектуре:

    11:37

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.2:

    11:30

    Новые системы хранения данных для двухядерных "макинтошей":

    10:45

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.72.19532:

    10:30

    Утилиты: AutoPatcher XP December 2005:

    10:00

    Morgan Stanley: iPod'ы популярнее сотовых:

    09:35

    Настройщики: System Mechanic v.6.0q:

    09:30

    Диагностика: Chipinfo v.1.2.0:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 декабря):

    08:00

    Сетевые накопители Actiontec для домашних сетей:

    06:30

    Neartek использует в VTL-решении плату аппаратного сжатия Comtech AHA AHA362-PCIX:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018