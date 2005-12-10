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    10 декабря 2005

    Panda Software: недельный отчет Panda Software о вирусах и вторжениях (48 неделя):

    14:50

    Утилиты: Keyboard Maniac v.4.0.43:

    14:25

    Zlock - новый продукт компании SecurIT для защиты от внутренних угроз:

    14:00

    Panda Software: в 2005 году лаборатория PandaLabs обнаружила более 10,000 новых ботов:

    13:35

    Универсальное зарядное устройство Maha MH-C808M:

    13:17

    Microsoft: Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 SP1 с интегрированной российской криптографией получили одобрение Федеральной службы безопасности Российской Федерации:

    13:10

    Интернет и сети: UserGate v.4.0:

    12:45

    Acronis: Privacy Expert Suite v.9.0:

    12:20

    Материнские платы WinFast 761GXK8MB-KRS и 761GXK8MC-RS на чипсете SiS761GX PCI Express:

    11:33

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.2 Build 642 SR1:

    11:30

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.70.18566:

    11:05

    Настройщики: Fasterfox v.1.0.1:

    10:40

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.0:

    10:15

    Архиваторы: 7-Zip v.4.32:

    09:50

    Медиаплееры: WinAmp v.5.12:

    09:25

    Диагностика: Dr.Hardware 2006 v.7.0.0d:

    09:05

    ASUS TM-21 - новые Mini Tower корпуса с несвойственным компании минимализмом:

    08:48

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.1.55:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.12:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    08:00

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