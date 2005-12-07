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    7 декабря 2005

    Портативный проигрыватель EZAV EMP-700 PEBBLE:

    19:52

    Контроллеры Freescale прибавят автомобилям «ума»:

    19:43

    Док-станция M-1000 с динамиками для сотового от MPker:

    18:47

    Sony DVDirect: записываем фото и видео на DVD-диск без помощи компьютера:

    18:43

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.215:

    18:35

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.7.2.90:

    18:10

    Набор микросхем WiQuest для сверхширокополосной связи - реальная замена кабелям?:

    17:59

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38691:

    17:45

    IEDM: как Intel, AMD и IBM делают свои транзисторы быстрее:

    17:31

    SD и USB в одном продукте - YouSD II:

    17:30

    Утилиты: Partition Logic v.0.6:

    17:20

    Конструктор для сборки роботов ROBOTIS:

    16:58

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.371 Build 669:

    16:55

    Настройщики: GameGain v.2.12.5.2005:

    16:30

    Sony VRD-MC1: универсальный пишущий DVD-привод:

    16:26

    Настройщики: Throttle v.6.12.5.2005:

    16:05

    Настройщики: SuperRam v.5.12.5.2005:

    15:40

    Samsung SDI подает в суд на Matsushita:

    15:29

    Настройщики: PCMedik v.6.12.5.2005:

    15:15

    Настройщики: PCBoost v.3.12.5.2005:

    14:50

    Показатели продаж компании A-Data - ноябрь 2005:

    14:36

    Графика: ForceVision v.3.3 Final:

    14:25

    PLX Technology PEX 8311: мост в страну PCI Express:

    14:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.5.155:

    14:00

    DC P500 и DC E63+: две компактные цифровые камеры BenQ:

    13:49

    Browseback – PDF-визуализация истории Web-браузера :

    13:40

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.11 Beta:

    13:35

    Безопасность: Browser Hijack Retaliator 4.1:

    13:10

    Широкоугольник Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC для цифровых SLR-камер Pentax и Konica Minolta:

    12:55

    Антивирусы: Symantec Spyware.Apropos Removal Tool v.1.0.1:

    12:45

    Intel и ST делают первый шаг к стандартизации NOR флэш-памяти:

    12:41

    Архиваторы: 7-Zip v.4.31:

    12:20

    DecoDock Ice – вариация на тему Рождества и iPod shuffle:

    12:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.05:

    11:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (03/12/05):

    11:30

    Безопасность: SpyStopper v.4.02:

    11:05

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    10:40

    Sony rootkit добавляет DRM FairPlay?:

    10:35

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.4 Final:

    10:15

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.46:

    09:50

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.67/v.1.55:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.5:

    09:05

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.2 Final:

    08:45

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.1 Beta:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 декабря):

    08:00

    Контроллер питания Freescale для мобильных устройств многое берет на себя:

    07:00

    SST пополняет ассортимент контролеров флэш-памяти:

    06:00

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