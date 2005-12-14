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    14 декабря 2005

    Plus Vision U7-132SF — новый мультимедийный DLP-проектор:

    21:48

    Самостоятельно уничтожающиеся сообщения SMS для мобильных телефонов в Великобритании:

    19:41

    Ноутбук HP dv8000 появляется в продаже в Европе:

    18:40

    MIO A201: портативный GPS-навигатор с вращающейся антенной:

    18:00

    NVIDIA приобретает ULi и добавляет ATI новых хлопот:

    17:11

    Внешняя антенна QuickerTek для iMac G5 :

    16:40

    39-Мп цифровой задник Phase One P45 уже в продаже:

    15:30

    Компания StarForce объявляет коммерческий запуск Safe’n’Sec + Anti-Spyware!:

    15:15

    Настройщики: GameGain v.2.12.12.2005:

    14:50

    Настройщики: Throttle v.6.12.12.2005:

    14:25

    Sapphire: выпущены видеокарты CrossFire-ready на Radeon X1600:

    14:24

    Настройщики: SuperRam v.5.12.12.2005:

    14:00

    TDK начинает массовое производство дисков Blu-ray:

    13:59

    Настройщики: PCMedik v.6.12.12.2005:

    13:35

    Поступил в продажу адд-он The Sims 2:

    13:10

    Настройщики: PCBoost v.3.12.12.2005:

    13:10

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.2 Beta:

    12:45

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.71.18566:

    12:20

    Обновление Amnesty Widget Browser:

    12:05

    L-Ring 3200: новая мощная кольцевая фотовспышка от SR Electronics:

    11:57

    Утилиты: PECompact v.2.69 Beta A:

    11:55

    Безопасность: WinPatrol v.9.8.1.0:

    11:30

    Alesis Multimix FireWire — линейка компактных многоканальных микшеров со встроенными конверторами и FireWire интерфейсом:

    11:10

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.4a Final:

    11:05

    Диагностика: HDDlife v.2.6.81:

    10:40

    Рождественский подарок от ATI:

    10:37

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.0.150:

    10:15

    Настройщики: FireTune v.1.09:

    09:50

    Mac mini в автомобиле: японская версия:

    09:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.11:

    09:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.63:

    09:05

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5:

    08:45

    Диагностика: Dr.Hardware 2006 v.7.0.0e:

    08:30

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.70 Build 1212:

    08:15

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:00

    Apacer: новые 2 Гб модули miniSD и 1 Гб для телефонов 3G:

    07:39

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