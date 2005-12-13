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    13 декабря 2005

    MacWorld 2006: загадочные iPod companions:

    18:10

    Косметическое обновление линейки iHome iH5:

    17:25

    Alcatel OmniAccess 600: новые маршрутизаторы для WAN-сетей:

    17:21

    Wallet Flash: накопитель в кредитной карте:

    16:31

    Thomson, или очередная жертва iPod:

    16:10

    Новый сервис от HP: создание виртуальных конференц-комнат:

    15:52

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.2.2.451:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2180:

    14:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.5.157:

    14:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 35:

    14:00

    Gartner подтверждает: 2005 год станет рекордным для индустрии:

    13:55

    Front Row в автомобиле, часть вторая:

    13:55

    Экспериментальный КМОП-сенсор открывает новые горизонты:

    13:44

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.4.5 (апдейт от 12 декабря):

    13:35

    Intel считает, что 100-долларовый компьютер никому не нужен:

    13:20

    Дуэль двухъядерных процессоров завершена: полная победа AMD, конкурент побоялся выйти на ринг:

    13:15

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.11:

    13:10

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.173:

    12:45

    Обновился пакет ConceptDraw V:

    12:35

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (49 неделя 2005 года):

    12:20

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (10/12/05):

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.24.01:

    11:30

    Realscan 3D повышает скорость объемного сканирования:

    11:29

    Резервное копирование: SmartBackup v.2.2:

    11:05

    Графика: Paint.NET v.2.6 Alpha 1:

    10:40

    Новые Bluetooth 2.0 USB-адаптеры от Iogear:

    10:40

    CD/DVD: AnyDVD v.5.6.3.1:

    10:15

    Настройщики: NiBiTor v.2.6:

    09:50

    Выпущен Cross-platform Portable Firefox 1.5:

    09:35

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.661:

    09:25

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.1.0.0.4 Build 1212 Beta:

    09:05

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.1.4:

    08:45

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.9.99:

    08:30

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 декабря):

    08:00

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