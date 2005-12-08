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    8 декабря 2005

    Серверные модули памяти Samsung FB-DIMM объемом 8 Гб:

    18:21

    Samsung SP-300MK - мобильный кинотеатр:

    18:13

    Cisco повышает уровень безопасности своих сетевых продуктов:

    17:37

    Tul PowerColor X800 GTO 16:

    17:36

    i-Visor FX601 - большой экран в очках:

    14:44

    Новый управляемый коммутатор IFS EtherNav D7600:

    14:37

    Sinar m - модульная система для профессиональных фотографов :

    14:24

    Проигрыватель Klegg Mini на процессоре SigmaTel STMP3550:

    14:01

    IEEE завершил работу над WiMax принятием мобильного варианта:

    13:27

    Некоторые подробности о доменной зоне .eu:

    12:37

    Leadtek не надеется только на видеоадаптеры:

    12:33

    NEC представляет 45-нм ASIS:

    12:25

    Вышла демо-версия LEGO Star Wars для OS X:

    12:15

    M-Systems DOC H3 - встраиваемый загрузочный флэш-диск:

    11:43

    MR3228-2S – 24-портовый коммутатор 3 уровня из серии MRV DaVinci:

    11:37

    Диагностика: CDCheck v.3.1.9.0:

    10:00

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.3.1:

    09:00

    iDrops избавят от царапин плееры iPod:

    08:32

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    08:00

    Продажи DVD замедляются, вся надежда - на новый носитель:

    07:00

    FPGA QuickLogic PolarPro - минимум энергопотребления и возможности программирования:

    06:30

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