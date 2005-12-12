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    12 декабря 2005

    Infineon GDDR3 будет применяться для сборки ATI Mobility Radeon X1600:

    19:36

    Xacti VPC HD1EX - очередная фото-видеокамера от Sanyo:

    19:34

    Медиаплееры: ratDVD v.0.78.1444:

    19:00

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.0.1:

    18:35

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.38:

    18:10

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.46:

    17:45

    Утилиты: Ad Muncher v.4.7.20836 Beta:

    17:20

    Fujitsu охладит полупроводники при помощи нанотрубок:

    17:11

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.3.8.6:

    16:55

    Annoture – утилита обмена метаданными :

    16:35

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.1.4 Beta:

    16:30

    Кодеки: YMPEG v.3.0:

    16:05

    Практически все новые микропроцессоры Intel будут наследниками Merom:

    15:45

    Редакторы: WinHex v.12.7 SR-5:

    15:40

    Новые 13,3" iBook x86 заменят старшие модели в линейке?:

    15:25

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.7:

    15:15

    XFX выпускает AGP-вариант GeForce 6800 GS 256MB DDR3 :

    15:10

    PNX9106: первый автомобильный чип в семействе Nexperia:

    15:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.7:

    14:50

    Файловые обменники: BearShare v.5.2.0.3:

    14:25

    Native Instruments объявляет о поступлении в продажу гитарной студии Guitar Rig 2:

    14:11

    SFF системы от AOpen и Shuttle на Viiv уже в январе-феврале 2006:

    14:00

    Графика: Paint Shop Pro v.10.02 (Update):

    14:00

    Toshiba выпустила 128-Мбит чип бесконденсаторной DRAM:

    13:53

    Менеджеры закачек: HiDownload Pro v.6.9 Beta 2:

    13:35

    Intel инвестирует 230 млн. долларов на расширение своего центра в Малайзии:

    13:22

    Кодеки: ffdshow Build 08-12-2005:

    13:10

    Мультимедиа: MP3tag v.2.34d Beta:

    12:45

    Интернет и сети: Offline Explorer v.4.0:

    12:20

    Расширение линейки Griffin iTrip LCD:

    12:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.6.7.1:

    11:55

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.011:

    11:30

    FireWireDirect.com выпускает новые дисковые корзины:

    11:20

    Безопасность: Arovax Shield v.1.2.314:

    11:05

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.12 Beta:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.24.00:

    10:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.3 Build 364:

    09:50

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    09:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.4 Build 1211 R4:

    09:05

    В сети стал доступен неофициальный релиз Мак-версии Google Earth:

    09:05

    Утилиты: HyperSnap-DX v.6.01.00:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 декабря 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 декабря 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 декабря 2005 года):

    08:00

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