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    9 декабря 2005

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.2.2.449:

    19:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (08/12/05):

    18:35

    Портативный плеер JVC XM-37: 305 часов музыки:

    18:25

    Утилиты: Autoruns v.8.43:

    18:10

    Intel анонсирует новую технологию производства чипов с использованием новых материалов:

    17:58

    Настройщики: MagicTweak v.3.10:

    17:45

    ELSA GLADIAC 743: наконец-то полноценный вариант с интерфейсом PCI-E:

    17:36

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.90:

    17:20

    Европейцы готовят полупроводниковое производство по нормам 32 нм:

    17:16

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.80:

    16:55

    Renesas прекратит разработку флэш-памяти:

    16:51

    AMD и Dogan Online представляют недорогое решение для доступа к Интернету в Турции:

    16:34

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.95 Build 2950:

    16:30

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.81:

    16:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 8 декабря):

    15:40

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.22:

    15:15

    VIA: анонс чипсета CN700 IGP для процессоров VIA C7 :

    15:03

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 2323:

    14:50

    Настройщики: Diskeeper v.10.0 Build 593:

    14:25

    Volvo начала поставки фирменных iPod-адаптеров в Великобритании:

    14:05

    Настройщики: Ace Utilities v.3.0.0.4038:

    14:00

    Диагностика: EF Process Manager v.3.30:

    13:35

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.6.5:

    13:10

    ULi M1697: официальный анонс:

    12:47

    Графика: Firegraphic XP v.8.5.810:

    12:45

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.3.0.557.437:

    12:20

    Google Earth для Macintosh?:

    12:15

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.4:

    11:55

    ZyXEL расширяет поддержку IP-телефонии в модемах ADSL 2+ и экранах ZyWALL:

    11:37

    Epson Gemini K3 - новый широкоформатный фотопринтер для профессионалов:

    11:36

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.371 Build 669:

    11:30

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.2.0.1:

    11:05

    Семейство OmniGraffle "подросло" до версии 4.1:

    11:05

    Утилиты: Process Lasso Lite v.2.12:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.0.6:

    10:15

    CD/DVD: DVD43 (DVD43Free) v.3.7.0:

    09:50

    Утилиты: novaPDF v.2.4 Build 150:

    09:25

    Настройщики: Fasterfox v.1.0.0:

    09:05

    Диагностика: ASTRA32 v.1.30:

    08:45

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.91:

    08:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte модели NX62TC256D8:

    08:15

    Выпущен кодек DivX 6 для Mac OS X:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 декабря):

    08:00

    Батарея NEC ORB не толще листа бумаги и заряжается за 30 секунд:

    07:00

    Более гигабайта уникального видеоматериала в формате DivX на DVD-диске к печатному журналу iXBT.com:

    04:53

    Xtreme Sound 7.1 и 7.1DDL — возвращение Diamond Multimedia на рынок звуковых карт:

    02:56

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