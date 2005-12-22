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    22 декабря 2005

    ATI CrossFire в линейке продуктов Radeon X1000 PCI Express:

    20:22

    Sharp: обновление модельного ряда ноутбуками на Sempron:

    17:36

    IBM открывает Центр сотрудничества по UNIX:

    17:22

    Wireless FireWire – тоже по UWB:

    16:27

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.4 Beta:

    15:40

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.63 Beta:

    15:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.3.8:

    14:50

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.0:

    14:25

    Графика: ForceVision v.3.31 Beta 1:

    14:00

    Антивирусы: Avast! v.4.6.744:

    13:35

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.5.0:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2185:

    12:45

    Новое зарядное устройство для iPod от Sonnet:

    12:40

    Безопасность: SpyRemover v.2.48:

    12:20

    Утилиты: Process Lasso Lite v.2.13:

    11:55

    Объективы Sigma и Nikon D200 - есть проблемы:

    11:34

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.72.19855:

    11:30

    ATI знает результаты очередного квартала:

    11:22

    Обнаружена новая уязвимость в QuickTime и iTunes:

    11:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.81.98 для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Водяной радиатор для винчестера Innovatek HDM L-Pro Hard Drive Water Cooler:

    11:04

    Аудио-продакшн системы Digidesign Pro Tools|HD теперь доступны в двух вариантах — PCI и PCI Express:

    10:59

    DC C800 - недорогой компактный 8-мегапиксельник от BenQ:

    10:50

    Две системные платы от Albatron под Socket 754:

    10:50

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.13:

    10:40

    miniStack признан аксессуаром года по версии 123Macmini:

    10:35

    Диагностика: OPN64 v.0.4.0:

    10:15

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.62.146:

    09:50

    Интернет и сети: VisualRoute 2006 v.10.0e:

    09:25

    Первое обновление для Apple Aperture:

    09:20

    Виртуальные машины: VMware v.5.5.1 Build 19175:

    09:05

    CD/DVD: UltraISO v.7.6.5.1250 ME:

    08:45

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.1:

    08:30

    Утилиты: PowerChute Personal Edition v.2.0.0:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 декабря):

    08:00

    MP3/CD-проигрыватель Teac SL-D900 с поддержкой флэш-накопителей:

    06:30

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