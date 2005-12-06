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    6 декабря 2005

    Mobility Radeon X1600: новая мощь для ноутбучной графики:

    18:10

    Семинары по фотокамере Nikon D200.:

    17:57

    Обновление информации о бесплатном отзыве продукции Nikon:

    17:54

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.3.0.96:

    17:45

    Настройщики: Iconoid v.3.8.4:

    17:20

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.75b:

    16:55

    Итоги ежегодного заседания ICANN:

    16:37

    Антивирусы: Avast! v.4.6.739:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.73d Beta:

    16:05

    Plastic Logic ставит новый рекорд по величине диагонали гибкого дисплея:

    15:56

    Диагностика: System Spec v.1.50 (Updated):

    15:40

    Intel прекратит взимать плату за производство чипсетов:

    15:38

    Настройщики: XPepius v.3.0.2.528:

    15:15

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.4.5 (апдейт от 3 декабря):

    14:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.5 Build 1995 Beta:

    14:25

    Коммутатор EMC Connectrix MDS-9020 упрощает работу в сети:

    14:15

    The Sims 2 University: бета-версия на пути к прилавкам :

    14:10

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    14:00

    Настройщики: xpy v.0.9.3:

    13:35

    Металлическая мышь Zspire – кошкам не игрушка!:

    13:24

    Транзистор Freescale преодолевает ограничения прежних технологий:

    13:19

    Тестовые приложения: Fraps v.2.7.2:

    13:10

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.66:

    12:45

    Платы расширения для PCI Express могут подешеветь:

    12:42

    Диагностика: System Analyser v.5.3k:

    12:20

    Westinghouse Digital использует в мониторах и телевизорах технологии Genesis Microchip:

    12:08

    Apple возобновляет поставки чипов Synaptics:

    12:05

    Диагностика: EVEREST v.2.50 Final:

    11:55

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.7.0 Final:

    11:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.0 Beta:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.2.1 Final:

    10:40

    Коммутаторы от 3Com – ставка на совместимость и расширяемость:

    10:37

    Вышел Unreal Tournament 2004 patch 3369:

    10:35

    Обновление прошивки для DVD-приводов Teac модели DV-W516E:

    10:15

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:50

    Новый BIOS для видеокарт Gigabyte модели GV-NX66256DP2:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 ноября по 4 декабря 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 ноября по 4 декабря 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 ноября по 4 декабря 2005 года):

    08:00

    FM-тюнер Alps Electric: 6 х 6 миллиметров:

    08:00

    Panasonic начинает опытное производство 50-гигабайтных дисков Blu-ray:

    07:30

    TEAC пополняет ассортимент внешних накопителей 1,8-дюймовой триадой:

    07:00

    Scratch-Less Disc: диски, которые не боятся царапин:

    06:00

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