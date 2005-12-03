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    3 декабря 2005

    Рейтинг Web-браузеров: Safari по-прежнему в лидерах:

    23:31

    Iomega радует владельцев Mac Mini:

    18:55

    NEC: бездисковый лэптоп "PC Parafield":

    18:42

    Детка, как тебя зовут? Я - не детка, я - робот:

    17:59

    Objet выпускает два объемных принтера начального уровня:

    17:41

    Apple готовит новый онлайн-сервис?:

    17:05

    Panda Software: появился первый вредоносный код, эксплуатирующий уязвимость Internet Explorer:

    16:55

    Java Enterprise System, средства разработки и ПО N1 теперь доступны бесплатно:

    16:30

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.0:

    16:05

    Утилиты: PortsLock v.1.8:

    15:40

    Мониторинг тррафика: Bandwidth Monitor Extreme v.2.46:

    15:15

    Seiko E-Ink - часы будущего:

    15:00

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.75:

    14:50

    Утилиты: PECompact v.2.67 Beta C:

    14:25

    Ситуация с Blu-ray может проясниться в январе:

    14:10

    Pretec представляет самую емкую карточку формата miniSD:

    14:07

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.6.2:

    14:00

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.05 (апдейт от 2 декабря):

    13:48

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.6.2:

    13:35

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.10:

    13:10

    Утилиты: Autoruns v.8.42:

    12:45

    Резервное копирование: AlmerBackup v.4.7:

    12:20

    Настройщики: DefaultBrowser v.1.4:

    11:55

    Вышел Acronis Disk Director Suite v.10.0 Build 2064:

    11:30

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.335:

    11:05

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.0:

    10:40

    Запись: ImgBurn v.1.1.0.0:

    10:15

    Настройщики: NVIDIA BIOS Modifier v.3.2:

    09:50

    Медиаплееры: новая версия Windows Media Player 10:

    09:25

    Microsoft: утилита ClearIECache для очистки Internet Explorer:

    09:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.50:

    08:45

    Интернет и сети: Apache v.2.2:

    08:30

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    08:00

    Icron патентует средства расширения радиуса действия USB 2.0:

    07:00

    Рынок систем хранения данных растет рекордными темпами, но пятерка лидеров не меняется:

    06:30

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