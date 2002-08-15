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    15 августа 2002

    Компания Einux начала поставки 1U двухпроцессорного AMD Athlon MP сервера A120:

    19:17

    256 Мб и 512 Мб карты Secure Digital от Lexar Media:

    18:16

    Новый 750 Мб Zip-драйв от Iomega:

    18:00

    Серия профессиональных графических карт NVIDIA Quadro4 от Leadtek:

    11:17

    Утилиты: WinRamTurbo XP v.1.7:

    09:44

    Утилиты: CDCheck v.3.0.1.43:

    09:38

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Full Официально:

    09:33

    Интернет: Apache HTTP Server v.2.0.40:

    09:29

    Мультимедиа:WMA Encoder Decoder v.1.4.5b / Advanced Encode Decode Tools v.1.059b / Advanced Audio CD Ripper v.1.047b:

    09:23

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.348:

    09:18

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.7.20.0.173:

    09:13

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.17.07:

    09:08

    Два новых PDA Clie от Sony:

    08:49

    Samsung: начат массовый выпуск 1 Гбит чипов NAND флэша:

    08:07

    Update: Промо-акция Trident в Пекине: первые фото графических карт на XP4:

    04:11

    Stylus Photo 925 и Stylus Photo 825: два новых фотопринтера от Epson:

    03:44

    Новые драйверы USB 2.0 для материнских плат Abit с Intel ICH4:

    02:15

    Новые драйверы для встроенного видео чипсетов Intel 845G/GL и 830M/MG:

    01:59

    Новый драйвер для звука Creative на сайте Windows Update:

    01:42

    Официальные драйверы от NVIDIA: nForce (Linux) и 3D Stereo (Windows 9x/ME/2000/XP):

    01:27

    Новые IDE, AGP и аудио драйверы для чипсетов SiS:

    01:09

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS, MSI и Supermicro:

    00:49

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    00:35

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