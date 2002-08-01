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    1 августа 2002

    7.1-канальный звук Gamesurround Fortissimo III 7.1 от Hercules:

    19:09

    Пять новых цифровых камер от Fuji Film:

    18:41

    Microsoft: Security Bulletin MS02-034 - MS02-040:

    18:12

    Microsoft: Windows 2000 Service Pack 3:

    17:29

    Radeon 9500: важное уточнение о сроках выпуска:

    17:25

    2-мегапиксельная MicroMV цифровая фото / видео камера от Sony:

    17:07

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    15:45

    Новые (бета 7.74) драйверы для видеокарт ATI Radeon с поддержкой DirectX 9:

    15:17

    Новая версия драйверов Detonator v.30.82 для Windows 2000/XP:

    14:52

    Драйверы Detonator v.28.42 WHQL для видеоадаптеров Abit:

    14:31

    Обновление BIOS для материнских плат и видеокарт SUMA:

    14:18

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    14:04

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат и видеокарт ASUS:

    13:54

    Новая статья на Компьюторге: «Нестабильность на рынке памяти»:

    13:21

    5 августа начнутся продажи "Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия":

    10:33

    Некоторые интересные факты с AMD Developer Conference 2002 Summer:

    10:00

    Второй квартал 2002: Intel отвоевала несколько процентов рынка процессоров у AMD:

    09:00

    RDRAM чипсет SiSR658 от SiS: подробности:

    08:46

    Фото дня: barebone-система XPC SS51G от Shuttle:

    08:02

    VIA KT400 плата ASUS A7V8X – в России:

    07:21

    2,5-дюймовый 60 Гб винчестер от Toshiba:

    07:04

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